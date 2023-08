La moglie di Lionel Messi, in genere schiva quanto il marito, sta avendo un successo virale dopo la recente vittoria dell'Inter Miami. L'argentina ha quasi dato un bacio di ricompensa a Jordi Alba, scambiato per il marito.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la vittoria dell'Inter Miami nella semifinale della US Open Cup, la moglie di Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, ha festeggiato in campo scambiando Jordi Alba per il marito.

Il video dell'umoristico scambio è stato cliccato e commentato milioni di volte su Internet, con opinioni divergenti da parte degli utenti.

Sia Messi che Alba hanno cambiato club al termine della scorsa stagione e ora giocano insieme per l'Inter Miami; i due hanno avevano già giocato insieme al Barcellona per diversi anni. Mostra di più

Dopo la vittoria in semifinale dell'Inter Miami contro Cincinnati, in occasione della US Open Cup, la moglie di Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, è scesa in campo con i figli per festeggiare l'approdo del marito in finale. La donna si è diretta subito verso Jordi Alba, probabilmente pensando si trattasse della sua dolce metà. Solo all'ultimo momento - prima di scoccare il bacio - la donna si è resa conto dell'errore. Entrambi hanno riso dell'equivoco e la Roccuzzo ha continuato nella sua ricerca del marito.

Il video della scena è stato cliccato e commentato milioni di volte su Internet. Alcuni utenti hanno trovato la scena divertente, mentre altri hanno trovato la confusione piuttosto imbarazzante. «Era sul punto di staccargli il naso a morsi», è l'opinione di un utente su X. Un altro ha scritto che Jordi Alba fosse decisamente «pronto a baciare».

Lionel Messi (sinistra) e Jordi Alba in allenamento con i colori del loro attuale team, l'Inter Miami. KEYSTONE

Come Messi, il 34enne spagnolo ha cambiato club al termine della scorsa stagione, unendosi anch'egli all'Inter Miami. Prima di partire per nuovi lidi, i due hanno giocato insieme per anni nel Barcellona, dove hanno vinto tutti i titoli possibili del calcio europeo per club.

La Roccuzzo, anch'essa originaria di Rosario come il marito, conosce Messi da quando aveva cinque anni. La coppia è sposata dal 2017 e ha tre figli.