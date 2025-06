Gli svizzeri possono festeggiare quattro volte a Nashville. Keystone

Dopo aver battuto il Messico per 4-2, la Nazionale svizzera di calcio ha battuto anche gli Stati Uniti. La squadra dell'allenatore Murat Yakin si è imposta per 4-0 a Nashville, facendo brillare il 19enne Johan Manzambi.

Redazione blue Sport Jan Arnet

Nella sua prima partita internazionale, giocata dall'inizio, Manzambi ha dimostrato perché è considerato una delle scoperte della scorsa stagione. L'attaccante del Friburgo, club della Bundesliga, ha impressionato sulla fascia destra con la sua sicurezza di palla e il suo fiuto per l'attacco.

Al 23° minuto, ad esempio, si è spostato in area di rigore, ha aggirato l'avversario con facilità e ha passato a Michel Aebischer, che ha dovuto solo tenere il piede fuori.

13 minuti dopo, il ginevrino, arrivato a Friburgo dal Servette nel 2023, ha fatto di meglio. Ha preso la palla sul piede sinistro al centro e l'ha sparata sotto la traversa dal limite dell'area di rigore.

Manzambi è così diventato il 16° giocatore a festeggiare il suo debutto in Nazionale con un gol da under-20. Un esordio impressionante nell'undici titolare.

«È la mia prima volta con la Nazionale. Non mi aspettavo che fosse subito così bello. Sono un po' a corto di parole», ha dichiarato Manzambi in un'intervista alla «SRF» dopo la partita. «Mi rende felice poter giocare con la maglia della Svizzera».

Ma i due gol in cui Manzambi è stato coinvolto sono stati solo metà della battaglia nel primo tempo.

La Nazionale svizzera ha fatto muro contro gli americani e si è portata in vantaggio per 4-0 all'intervallo. Un risultato che avevano ottenuto l'ultima volta sette anni prima, in un test match contro Panama.

Johan Manzambi mostra cosa sa fare contro gli USA. Keystone

Mettere alla prova gli americani

Il risultato del primo tempo ha fatto sorgere qualche dubbio: la Svizzera, classificata al 20° posto nel mondo, stava davvero giocando contro il numero 16 del mondo?

Gli Stati Uniti, che quattro giorni dopo giocheranno la loro prima partita alla Gold Cup, ossia l'equivalente nord e centroamericano del Campionato europeo, non hanno giocato con i loro giocatori migliori.

Mancavano giocatori fondamentali come il capitano Christian Pulisic, mentre l'allenatore Mauricio Pochettino ha provato alcuni nuovi giocatori. Ha pagato a caro prezzo questi esperimenti e la sua squadra è stata mandata all'intervallo tra i fischi del pubblico di casa.

Pochettino ha quindi effettuato cinque cambi nell'intervallo. Questi hanno avuto solo parzialmente l'effetto desiderato. Gli americani non hanno subito altri gol, ma questo è stato anche merito degli svizzeri, che non hanno più giocato con grande intensità.

Anche se gli elvetici non sono riusciti a segnare il gol che speravano. Di conseguenza, il portiere svizzero Gregor Kobel ha mantenuto un bilancio pulito per la prima volta nella sua 13esima partita internazionale.

Anche Jashari impressiona

Yakin si è affidato ancora una volta principalmente ai suoi titolari. Solo a centrocampo, dove Remo Freuler gioca normalmente al fianco di Granit Xhaka, l'allenatore della Nati ha preferito Ardon Jashari.

Anche il secondo debuttante ha ripagato la fiducia con una buona prestazione, tra cui l'origine del primo gol di Dan Ndoye e il passaggio a Manzambi nel 4-0.

Ardon Jashari e Granit Xhaka si armonizzano a centrocampo. Keystone

Anche se gli svizzeri non hanno incontrato molta resistenza da parte dei loro avversari nei test match della tournée negli Stati Uniti, si può comunque considerare un successo.

Ora hanno tre mesi di pausa prima di tornare a fare sul serio. Il 5 settembre (contro il Kosovo) e l'8 settembre (contro la Slovenia), la Svizzera aprirà la sua campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo con due partite in casa a Basilea.

A ottobre seguiranno le partite in Svezia e Slovenia, mentre la fase a gironi si concluderà a novembre. La squadra prima classificata si qualificherà direttamente per la finale della Coppa del Mondo 2026, mentre le seconde classificate dovranno disputare il torneo di spareggio.

La partita in breve

USA - Svizzera 0:4 (0:4)

Nashville, Tennessee. Arbitro Samuel (TRI). Gol: 13. Ndoye 0:1. 23. Aebischer (Manzambi) 0:2. 33. Embolo 0:3. 36. Manzambi (Jashari) 0:4.

USA: Turner; Harriel, Zimmerman, McKenzie, Arfsten (46. Tolkin); Cardoso, Berhalter (75. Downs); Paxton Aaronson (46. Luna), Brenden Aaronson (46. Ream); Sullivan (46. Tillman); White (46. Agyemang).

Svizzera: Kobel; Schmidt (65. Blondel), Elvedi (72. Amenda), Akanji (46. Gartenmann), Rodriguez (46. Muheim); Xhaka (65. Sow); Manzambi, Jashari (84. Freuler), Aebischer (72. Amdouni), Ndoye; Embolo.

Commenti: Svizzera senza Zakaria (infortunato). 46) Rodriguez rimane negli spogliatoi con una sospetta commozione cerebrale. Ammonizioni: 41° Sullivan, 51° Elvedi, 90° Amenda, 92° Agyemang, 93° Cardoso.