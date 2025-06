Murat Yakin vuole vedere una buona prestazione dei suoi ragazzi contro gli Stati Uniti. KEYSTONE

Dopo lo Utah e la sfida contro il Messico, la Nazionale svizzera di calcio fa tappa nello Stato americano del Tennessee. A Nashville, alle 2 della notte su mercoledì (ora svizzera), giocherà un ultimo test match contro gli Stati Uniti prima dell'inizio delle qualificazioni alla Coppa del Mondo in autunno.

La squadra di Murat Yakin ha lasciato Salt Lake City domenica con un senso di dovere compiuto. Con la vittoria per 4-2 contro il Messico, la Svizzera ha superato il primo test del suo viaggio negli USA, anche se non tutto è stato perfetto.

Anche le condizioni erano tutt'altro che ordinarie, con il caldo di un pomeriggio di giugno nel cuore delle Montagne Rocciose, un campo più adatto al football americano che al «calcio» e 40'000 tifosi per lo più messicani che hanno incitato la loro squadra senza sosta.

«Siamo stati efficienti. La sfida non era facile contro una squadra messicana forte, ma siamo stati all'altezza», ha dichiarato un felicissimo Yakin nella conferenza stampa dopo la partita.

Anche l'allenatore della Nazionale ha dato il massimo ai suoi giocatori, nonostante una mancanza di compostezza in difesa a volte evidente. «Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro lavoro», ha detto.

Nella Musiy City gli elvetici hanno un volto familiare

Una missione che proseguirà ora a Nashville, dove l'umidità del sud degli Stati Uniti ha sostituito il clima secco della Mountain West.

Al loro arrivo nella capitale del Tennessee (e della musica country), i giocatori svizzeri hanno notato almeno un volto familiare, quello del loro connazionale Roman Josi.

La stella della NHL e capitano dei Nashville Predators era visibile su un enorme poster che adornava l'arena polifunzionale nel cuore della Music City.

Granit Xhaka e compagni giocheranno nello stadio della squadra locale MLS Nashville SC, che si trova nella zona sud della città. Questo «vero» stadio di calcio ospiterà anche tre partite della Coppa del Mondo questo mese, tra cui una partita del Boca Juniors di Lucas Blondel.

La Svizzera affronterà gli Stati Uniti per la prima volta dopo quattro anni, dopo aver vinto 2-1 in un test match a San Gallo.

Roman Josi gioca nei Nashville Predators. sda

Stati Uniti senza la loro grande stella

La squadra statunitense è allenata da settembre dall'argentino Mauricio Pochettino. Ma l'ex difensore, che ha portato il Tottenham Hotspur alla finale di Champions League nel 2019, è già sotto pressione dopo tre sconfitte consecutive.

Dopo le modeste prestazioni contro Panama (0:1) e Canada (1:2) nelle final four della CONCACAF zone's Nations League, gli americani hanno perso 2-1 anche contro la Turchia nel Connecticut sabato scorso.

I giocatori a stelle e strisce cercheranno quindi di riscattarsi contro i rossocrociati a pochi giorni dall'inizio della Gold Cup, l'equivalente del campionato europeo.

Gli Stati Uniti saranno privi del loro miglior giocatore, Christian Pulisic. L'attaccante del Milan ha rifiutato la convocazione di Pochettino perché affaticato dopo una stagione di successi in Italia (17 gol, 10 assist).

Christian Pulisic non sarà presente. Imago

La difesa ha le carte in regola?

Con poche eccezioni (mancano gli infortunati Ruben Vargas e Denis Zakaria), la Svizzera potrà attingere alla rosa completa per la tournée statunitense.

Yakin giocherà l'ultimo test con una squadra simile a quella che affronterà il Kosovo il 5 settembre a Basilea, all'inizio delle qualificazioni ai Mondiali.

Non è chiaro chi prenderà il posto di Manuel Akanji nella difesa centrale contro gli USA. Dopo Cédric Zesiger, Stefan Gartenmann ed Eray Cömert a marzo, Yakin si è affidato ad Aurèle Amenda contro il Messico.

Non è certo che il giovane giocatore di Biel, che in questa stagione non ha quasi mai giocato con l'Eintracht Francoforte, abbia già le carte in regola per diventare un titolare della Nazionale.

La situazione è simile sul lato destro della difesa, dove Silvan Widmer, rientrato sabato, è stato dato per favorito dopo che Isaac Schmidt e Lucas Blondel hanno guadagnato i loro primi minuti con la maglia della Nazionale a marzo.

Uno dei due potrebbe avere un'altra chance dopo la prestazione altalenante di Widmer a Nashville.