Il capitano Granit Xhaka è soddisfatto dell'inizio positivo delle qualificazioni ai Mondiali contro il Kosovo.

Dopo la convincente vittoria contro il Kosovo, la prossima tappa nel cammino della Nazionale svizzera alle qualificazioni ai Mondiali è alle porte. Stasera, lunedì, incontrerà la Slovenia, che probabilmente sarà un avversario più duro. Ma anche in questo caso serviranno imperativamente i tre punti.

Hai fretta? blue News riassume per te La Nazionale svizzera affronta lunedì sera a Basilea la Slovenia nella sua seconda partita di qualificazione ai Mondiali.

La prestazione positiva mostrata contro il Kosovo ha dato fiducia all'ambiente.

Gli sloveni hanno dimostrato nel match d'esordio - 2-2 contro la Svezia - di voler provare a lottare per il primo posto nel girone.

Dieci anni fa, la Svizzera ha festeggiato una vittoria da brivido per 3-2 contro la Slovenia, sulla strada per gli Europei del 2016. Mostra di più

Quello di venerdì sera al St. Jakob-Park di Basilea è stato un segnale forte. Riferendosi al primo tempo della gara contro il Kosovo, il capitano Granit Xhaka ha parlato di una prestazione quasi perfetta, in cui si è vista «una grande Svizzera».

La squadra ha dato così una risposta chiara ai dubbi che erano sorti dopo la debole campagna di Nations League dello scorso autunno. I ritiri di Yann Sommer, Fabian Schär e Xherdan Shaqiri sembrano essere stati digeriti e i meccanismi sono tornati a funzionare.

Convincente, ma obbligata

Nel 2025, la Nazionale è ancora imbattuta, con quattro vittorie su cinque partite. Fra marzo e giugno, però, ha giocato solo gare amichevoli. Ed è per questo che fino alla fine non era chiaro quale fosse il reale stato di forma della squadra.

«Sapevamo che per molto tempo non avevamo mostrato ciò che eravamo in grado di fare», ha detto Xhaka. Ecco perché i giocatori si sono parlati all'inizio di questo raduno. «Abbiamo detto che d'ora in poi non ci sono più scuse, che dobbiamo fare risultato. Perché tutti noi abbiamo il sogno di partecipare ai Mondiali l'anno prossimo».

La vittoria incontrastata contro il Kosovo è stata tanto liberatoria quanto priva di alternative. Contro quello che sulla carta era l'avversario più debole del girone a quattro, la squadra, che ha l'obiettivo di raggiungere il primo posto, non poteva permettersi passi falsi.

Difficoltà all'orizzonte

Questo vale in linea di massima anche per lo scontro con la Slovenia, nominalmente la terza squadra più forte del gruppo. Nella seconda partita del girone - che si giocherà a Basilea - la Nazionale svizzera cercherà di mettere ulteriore fieno in cascina in vista delle due difficili trasferte di ottobre.

Un'altra vittoria porterebbe i rossocrociati a cinque punti di vantaggio sulla Slovenia (partita in trasferta il 13 ottobre) e ad almeno due sulla Svezia (contro cui invece giocherà il 10 ottobre).

Quest'ultima, probabilmente la rivale più agguerrita della Svizzera nella corsa al primo posto, affronterà alla stessa ora il Kosovo a Pristina.

Occhio a Sesko

Gli sloveni però hanno mostrato di avere voce in capitolo nella lotta ai vertici del girone. All'esordio, infatti, la loro performance positiva contro la Svezia è stata premiata con un pareggio in extremis per 2-2.

Un match in cui non ha avuto bisogno della sua stella, Benjamin Sesko, che ha avuto solo un ruolo di supporto. Insieme al portiere Jan Oblak, l'attaccante 22enne è la figura più importante della squadra slovena.

Sesko - per cui il Manchester United ha sborsato una cifra superiore ai 70 milioni di franchi durante l'estate - ha già segnato 16 volte nelle sue 42 presenze internazionali.

Solo tre sloveni hanno più gol all'attivo: Zlatko Zahovic, detentore del record, con 35 gol, Milivoje Novakovic con 32 e Josip Ilicic con 17.

Vittoria da brivido dieci anni fa

L'ultimo scontro fra Svizzera e Slovenia risale a dieci anni fa, quando le due squadre si sono affrontate a Basilea durante le qualificazioni agli Europei del 2016.

Dopo aver perso 1-0 in trasferta, la Nati stava per incappare in un pesante 2-0 in casa, ma è riuscita a ribaltare la situazione con tre gol tra l'80° e il 90° minuto.

Per quanto la rimonta fosse stata emozionante, sarebbe auspicabile per i rossocrociati non dover arrivare a ripetere una tal impresa questa sera.

Granit Xhaka e Ricardo Rodriguez erano già nella formazione titolare, mente in panchina sedevano Breel Embolo e Silvan Widmer. Elementi che oggi compongono la quota d'esperienza della squadra.

Xhaka ha elogiato l'eterogeneità della squadra: «Molti dei nostri giocatori militano nei migliori campionati al mondo da diversi anni», ha affermato il capitano. «E anche alcuni giovani hanno compiuto di recente il salto di qualità. Non dobbiamo essere sottovalutati».