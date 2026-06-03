L'arrivo
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In attesa degli sviluppi della situazione di Breel Embolo, che non è potuto partire con la squadra, la Svizzera è arrivata in California per proseguire la propria preparazione in vista della Coppa del Mondo, che andrà in scena dall'11 giugno al 19 luglio.
Atterrata a Los Angeles alle 16.00, ora locale, la selezione di Yakin ha in seguito raggiunto il proprio campo base in una zona residenziale di San Diego.
Oggi alle 10.45 (le 19.45 in Svizzera) Xhaka e compagni inizieranno a prendere familiarità con il terreno della San Diego Jewish Academy in occasione del primo allenamento su suolo americano.
Sabato è invece in programma l'ultima amichevole con l'Australia.