La Nazionale della Repubblica Democratica del Congo ha voluto rendere attenta l'opinione pubblica mondiale su quanto succede nel loro paese, e lo ha fatto durante l'inno nazionale precedente alla semifinale della Coppa d'Africa.

Hai fretta? blue News riassume per te Prima della semifinale di Coppa d'Africa, i giocatori della Repubblica Democratica del Congo hanno protestato per attirare l'attenzione sulla violenza armata nell'est del loro paese.

L'allenatore Sébastien Desabre ha sottolineato l'importanza di utilizzare la piattaforma sportiva della squadra nazionale per informare il mondo su ciò che sta accadendo dietro le quinte.

Il capitano Chancel Mbemba e l'attaccante Cédric Bakambu avevano già cercato di portare l'attenzione sulla questione tramite i social media.

L'est del Congo è afflitto dalla violenza armata da decenni, dove numerosi gruppi sono in lotta per il potere e le risorse minerarie. Mostra di più

Prima dell'inizio della semifinale della Coppa d'Africa i giocatori della Repubblica Democratica del Congo hanno protestato per attirare l'attenzione sulla violenza armata che sta dilagando nell'est del loro Paese.

I giocatori e l'allenatore Sébastien Desabre hanno tenuto, tutti, la mano destra davanti alla bocca e due dita alle tempie durante la prima parte del proprio inno nazionale. Nell'importante partita di mercoledì sera contro la Costa d'Avorio i calciatori congolesi hanno pure giocato con una fascia nera da lutto al braccio.

DRC 🇨🇩 players protest the ongoing genocide in East Congo. 🙏🏿 pic.twitter.com/Gr4Ia7q7H7 — okwuid.com (@OKWU_ID) February 7, 2024

«Era un messaggio per mostrare sostegno alle vittime, per mostrare a tutti che ci sono cose che stanno accadendo nell'est del paese sulle quali bisogna far luce. Le persone sono deluse anche per questo», ha commentato al termine della semifinale, persa per 1-0, l'allenatore della selezione congolese Sébastien Desabre.

«Una squadra nazionale di calcio è una forza trainante per tutta la nazione. E questa sera, era anche nostro dovere informare il mondo su ciò che sta accadendo dietro le quinte», ha sottolineato Desabre.

Il capitano della Repubblica Democratica del Congo Chancel Mbemba e l'attaccante Cédric Bakambu avevano già tentato di attirare maggiore attenzione sulla questione nei giorni precedenti tramite i social media, mentre l'argomento è stato solo brevemente menzionato nella conferenza stampa che ha anticipato la semifinale.

«Tutto il mondo vede ciò che sta accadendo nell'est del Congo, ma tutti tacciono. Mettete la stessa energia che usate nel parlare della Coppa d'Africa per raccontare ciò che succede nel nostro paese, non ci sono piccoli gesti!», aveva scritto su X (ex Twitter) il bomber del Betis Bakambu.

🇨🇩 Tout le monde voit les massacres à l'Est du Congo. Mais tout le monde se tait.



Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la CAN pour mettre en avant ce qu'il se passe chez nous, il n'y a pas de petits gestes. pic.twitter.com/PUZCavuckC — Cédric Bakambu (@Bakambu17) February 5, 2024

L'est del Congo lotta con la violenza armata da decenni: più di 120 gruppi combattono per mettere le mani sul potere, la terra e le sue preziose risorse minerarie, mentre altri cercano di difendere le loro comunità. Numerose fazioni armate hanno a lungo condotto campagne di violenza nella regione ricca di minerali e sono state accusate di numerose uccisioni di massa.

Il conflitto è peggiorato alla fine del 2021 quando un gruppo ribelle chiamato «M23» è riemerso attaccando e conquistando nuovi territori. Le Nazioni Unite e i gruppi per i diritti umani dicono che il gruppo «resuscitato» ha il sostegno del vicino Ruanda, sebbene il paese centroafricano lo neghi.

Ieri sera i giocatori della Repubblica Democratica del Congo, sul campo dello Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan, si sono dovuti inchinare ai padroni di casa ivoriani, che grazie a una rete di Sébastien Haller si sono qualificati per la finale dove affronteranno la Nigeria.

Nonostante i sogni di gloria nella competizione calcistica più importante nel continente africano si siano infranti, così come la possibilità di regalare un momento di gioia ai loro connazionali meno fortunati, i calciatori della Repubblica Democratica del Congo hanno lanciato un grido d'allarme che oggi sta rimbalzando in tutto il globo.

Chancel Mbemba e compagni torneranno in campo ancora una volta, sabato, quando nella finalina affronteranno il Sudafrica.