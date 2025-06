A pochi giorni dalla prima partita del Campionato Europeo in casa, la Nazionale femminile ha effettuato un'amichevole contro gli Under 15 del Lucerna. La Nati ha perso 1-7 contro la compagine di ragazzini.

L'ASF non ha annunciato il risultato. Non lo ha fatto per paura di commenti cattivi, come riportato da «Tele Züri»? La federazione risponde negativamente.