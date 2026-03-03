  1. Clienti privati
Telecamere negli spogliatoi La Nazionale femminile reagisce allo scandalo dello spogliatoio di Altach: «È scioccante»

Patrick Lämmle

3.3.2026

La Nati in allenamento
La Nati in allenamento
Keystone

Un ex arbitro svizzero di alto livello è stato condannato la scorsa settimana per aver filmato di nascosto alcune calciatrici nello spogliatoio dell'SCR Altach. Lo scandalo sta suscitando grande clamore e ha avuto ripercussioni anche nella Nazionale femminile.

Patrick Lämmle

03.03.2026, 15:45

La Nazionale femminile svizzera di calcio si sta preparando a Losanna per le prime partite di qualificazione ai Mondiali. Tra le giocatrici e lo staff si respira entusiasmo per le sfide imminenti, come emerso la scorsa settimana negli incontri con i media di Nadine Riesen, Noemi Ivelj e della nuova vice allenatrice Julia Simic.

Tuttavia, c'è anche un tema che getta un'ombra sul movimento: il caso dello spogliatoio di Altach, che continua a far discutere nel calcio femminile.

In Austria. Filmava le calciatrici di nascosto nello spogliatoio, condannato un ex arbitro svizzero

In AustriaFilmava le calciatrici di nascosto nello spogliatoio, condannato un ex arbitro svizzero

«Ne abbiamo parlato ed è semplicemente scioccante», afferma Riesen. «Non dovrebbe essere possibile che accada una cosa del genere. Mi dispiace molto per le persone coinvolte. È uno shock e ti fa sentire a disagio». La giocatrice precisa di non aver mai vissuto un'esperienza simile, «grazie a Dio».

«Ti vengono i brividi in senso negativo quando senti storie del genere», aggiunge Simic, interpellata sullo scandalo. Quanto accaduto ad Altach rappresenta «una grande tragedia».

La 36enne, che in passato ha avuto uno stalker durante la sua carriera, racconta di aver vissuto a sua volta esperienze spiacevoli. Pur sottolineando che le situazioni non sono direttamente paragonabili, ribadisce che «è fondamentale parlare apertamente di questi problemi» e sensibilizzare le giocatrici.

«Non mi sento presa sul serio». Calciatrice svizzera rompe il silenzio sull'ex arbitro che le filmava negli spogliatoi

«Non mi sento presa sul serio»Calciatrice svizzera rompe il silenzio sull'ex arbitro che le filmava negli spogliatoi

Anche i social media sono una questione delicata

Anche i social media rappresentano una questione delicata. Pur non essendo collegati direttamente al caso di Altach, richiedono attenzione su quanto si decide di mostrare e condividere di sé.

Non esiste un giusto o uno sbagliato assoluto, ma «bisogna essere consapevoli di ciò che si vuole rendere pubblico». Nel suo ruolo di formatrice, Simic sente di avere «anche una funzione protettiva nei confronti delle più giovani» e ritiene importante sensibilizzarle su certi temi, pur sapendo che non tutto può essere prevenuto.

A 19 anni, Ivelj appartiene alla nuova generazione. Ammette di non essersi soffermata molto sul caso di Altach, ma ha l'impressione che esistano molte situazioni che restano nell'ombra.

«In realtà non si dovrebbe tacere, ma non è facile parlare», osserva. «A volte manca il coraggio e si teme ciò che potrebbe succedere. Dovrebbe essere molto più semplice denunciare fatti del genere e ricevere aiuto e sostegno».

La conferenza stampa con Riesen e Ivelj in versione integrale

