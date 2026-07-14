Il sipario sullo storico Mondiale della Svizzera è definitivamente calato oggi a Zurigo, dove i rossocrociati, rientrati nella notte da Kansas City con un volo charter durato circa nove ore, sono stati accolti dall’abbraccio dei loro tifosi.

Atterrati a Kloten alle 10h15, Yakin e i suoi uomini alle 12h15 sono poi saliti sul palco appositamente montato nella Turbinenplatz.

L’umore degli elvetici, a due giorni dalla dolorosa eliminazione per mano dell’Argentina, era buono e sorrisi e abbracci non sono mancati. Così come gli incitamenti delle centinaia di fan.