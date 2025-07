L'esultanza di Gaupset con Terland Imago

Con il 4-3 inflitto all'Islanda (già eliminata prima del fischio d'inizio) la Norvegia ha vinto tutte e tre le partite del Gruppo A.

Swisstxt

In una sfida che non metteva nulla in palio se non l’orgoglio, a mettersi in mostra sono state Gaupset e Leonhardsen Maanum, entrambe protagoniste con una doppietta.