Calcio La Norvegia ne fa undici

Swisstxt

9.9.2025 - 23:28

Keystone

La Norvegia ha schiantato la Moldavia con un netto 11-1, complicando il cammino dell'Italia verso i Mondiali.

SwissTXT

09.09.2025, 23:28

09.09.2025, 23:29

Gli scandinavi hanno infatti una differenza reti di +16 sugli Azzurri, che in caso di arrivo a pari punti sarebbero quindi probabilmente condannati ai playoff. L'Inghilterra ha battuto 5-0 la Serbia, sua rivale più accreditata nel Gruppo K. Gli uomini di Tuchel si sono così consolidati in vetta al girone a 8 lunghezze sui serbi. Vittorie sudate infine per Francia e Portogallo: i Bleus hanno battuto 2-1 l'Islanda, mentre i lusitani hanno superato 3-2 l'Ungheria.

