La Norvegia resta l'unica squadra mai sconfitta dal Brasile e grazie al 2-1 firmato da Haaland si è qualificata ai quarti di finale del Mondiale per la prima volta nella sua storia. A farsi preferire è stato il Brasile, che ha però sbattuto contro un Nyland in grande serata e ha sbagliato pure un rigore con Bruno Guimaraes nei primi minuti. Nel finale Haaland ha così messo a segno la decisiva doppietta, a cui ha risposto solo Neymar dagli 11m. Il Brasile dovrà così attendere almeno altri 4 anni per tornare a sollevare la Coppa, facendo registrare il suo digiuno più lungo di sempre.