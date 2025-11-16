  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio La Norvegia strapazza l'Italia

Swisstxt

16.11.2025 - 22:52

Norvegia
Norvegia
Imago

Mancava solo la certezza matematica alla Norvegia per qualificarsi direttamente per i Mondiali 2026 e condannare l'Italia allo spareggio.

SwissTXT

16.11.2025, 22:52

16.11.2025, 22:54

Nello scontro diretto gli scandinavi non hanno fatto sconti agli Azzuri, nettamente battuti per 4-1 a San Siro. Alla squadra di Gattuso sarebbero servite 9 reti di scarto per scavalcare Haaland e compagni, ma il tenativo si è fermato alla rete d'apertura di Esposito all'11'. Nella ripresa gli ospiti hanno premuto sull'acceleratore, trovando il pari con Nusa, due reti con il solito Haaland e il punto finale con Larsen.

I più letti

700'000 franchi in poco più di un mese: ecco dov'è uno dei radar più redditizi della Svizzera
Scandalo Epstein: «C'è differenza tra una 15enne e una bimba di 5 anni»
Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»

Video correlati

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

11.11.2025

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

11.11.2025

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

17.10.2025

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

I giocatori della Nazionale svizzera sbarcano a Losanna

L'incredibile gol di Coppa canadese

L'incredibile gol di Coppa canadese

Il ritratto di Roger Federer

Il ritratto di Roger Federer

Più video

Altre notizie

Calcio. Portogallo qualificato ai Mondiali

CalcioPortogallo qualificato ai Mondiali

Le pagelle della Nazionale. La Svizzera batte la Svezia con una grande prestazione corale, ma c'è un bocciato

Le pagelle della NazionaleLa Svizzera batte la Svezia con una grande prestazione corale, ma c'è un bocciato

Verso il Nord America. Svizzera a un passo dal Mondiale! 4-1 alla Svezia, a Pristina basta non crollare

Verso il Nord AmericaSvizzera a un passo dal Mondiale! 4-1 alla Svezia, a Pristina basta non crollare