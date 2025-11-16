Norvegia Imago

Mancava solo la certezza matematica alla Norvegia per qualificarsi direttamente per i Mondiali 2026 e condannare l'Italia allo spareggio.

Nello scontro diretto gli scandinavi non hanno fatto sconti agli Azzuri, nettamente battuti per 4-1 a San Siro. Alla squadra di Gattuso sarebbero servite 9 reti di scarto per scavalcare Haaland e compagni, ma il tenativo si è fermato alla rete d'apertura di Esposito all'11'. Nella ripresa gli ospiti hanno premuto sull'acceleratore, trovando il pari con Nusa, due reti con il solito Haaland e il punto finale con Larsen.