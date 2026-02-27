Grazie al successo per 3-2 sul Senegal, gli scandinavi hanno raggiunto la Francia a 6 punti in vetta al Gr.I e si giocheranno il primo posto venerdì nello scontro diretto. Come con l’Iraq i ragazzi di Solbakken hanno lasciato l’iniziativa nelle mani degli avversari, colpendo però con precisione chirurgica non appena si è presentata l’occasione. E così Pedersen ha aperto le marcature nel primo tempo, mentre nella ripresa sono arrivate le due reti di Haaland intercalate con la doppietta di Sarr.