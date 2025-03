Nuova Zelanda Imago

Il cast dei Mondiali 2026 inizia lentamente a prendere forma.

Swisstxt

Dopo Stati Uniti, Canada, Messico (qualificate d’ufficio in quanto Nazioni ospitanti) e Giappone, anche la Nuova Zelanda si è garantita il pass per il torneo iridato, in virtù del 3-0 inflitto alla Nuova Caledonia nel decisivo match di Auckland.

I Kiwi hanno alle spalle soltanto due partecipazioni (1982 e 2010), entrambe concluse già al primo turno.