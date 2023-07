Nuova Zelanda Imago

La Nuova Zelanda ha inaugurato al meglio il Mondiale casalingo battendo 1-0 la Norvegia.

Per le oceaniche si tratta del primo successo in una fase finale della Coppa del Mondo. Davanti agli oltre 40'000 assordanti tifosi dell'Eden Park, le padrone di casa si sono portate in vantaggio al 48' con Wilkinson.

Nel finale poi due traverse, una di Hansen e una di Percival su rigore, non hanno cambiato il punteggio.

Swisstxt