La Nazionale svizzera femminile ha fatto la storia sotto la guida di Pia Sundhage raggiungendo i quarti di finale del Campionato Europeo. La svedese ha sfidato con tenacia le resistenze e i venti contrari.

Grazie al gol decisivo di Riola Xhemaili, la Svizzera ha pareggiato in extremis con l'Islanda ed è approdata per la prima volta ai quarti di finale di un Europeo.

La CT Pia Sundhage, allenatrice esperta e determinata, ha saputo risollevare la squadra dopo una lunga serie negativa, rimanendo fedele alle sue tattiche.

Dopo un avvio promettente con la promozione in Nations League, la Nati aveva attraversato una crisi, scatenando dubbi sul progetto e critiche crescenti.

Sundhage si è detta orgogliosa della squadra ma tiene i piedi per terra: «Non abbiamo ancora finito», ha affermato con decisione in vista dei quarti dove la Svizzera affronterà la Spagna o l'Italia. Mostra di più

L'atmosfera allo Stade de Genève esplode alle 22:49 di giovedì sera. La neo entrata Riola Xhemaili ha appena insaccato l'1-1, salvando la Svizzera dall'eliminazione dal torneo casalingo.

Come già successo nella seconda partita del girone contro l'Islanda, è stata una sostituta a fare la differenza. Ancora una volta, Pia Sundhage ha dimostrato di sapere quello che fa.

Al termine della serata, la 65enne svedese siede nella pancia dello Stade de Genève per la conferenza stampa. Come sempre, risponde alle domande dei giornalisti con grande pazienza e con il sorriso sulle labbra.

«Forse non è stato il miglior pareggio della mia carriera, ma è stato sicuramente il più emozionante», dice.

Un allenatrice che si diverte

Quando una persona come Sundhage dice tali parole, allora significa che è successo qualcosa di veramente speciale. Questo perché la CT della Nati ha viaggiato molto e ha vissuto molte esperienze. Come giocatrice, ma soprattutto come allenatrice.

Dal 2008 al 2012 ha allenato la squadra statunitense conquistando due medaglie d'oro olimpiche, dopodiché ha trascorso cinque anni ai margini, nel suo Paese, la Svezia. Dopo una pausa di due anni, è entrata a far parte della federazione brasiliana, dove ha lavorato fino al 2023.

Nel gennaio 2024, Sundhage, allenatrice di fama mondiale, ha assunto l'incarico presso l'ASF. È stata attirata anche dal Campionato europeo in casa. La 65enne sperava di provare le emozioni che aveva già vissuto con il suo Paese nel 2013. «È molto più divertente giocare quando c'è molto tifo, molto trambusto», dice la tecnica.

Un minimo intermedio dopo un buon inizio

L'inizio del loro percorso insieme è stato caratterizzato da un'elegante promozione nella Lega A della Nations League. A questa sono seguiti un pareggio per 1-1 contro l'Australia e una vittoria per 2-1 contro la Francia in ottobre.

Dopo la vittoria contro le trasnalpine - la prima dal 2002 - si pensava di essere sulla strada giusta per gli Europei casalinghi. Ma il successo non è durato a lungo.

Da novembre a giugno, la Svizzera è rimasta senza vittorie in otto partite consecutive ed è stata retrocessa dalla Lega A della Nations League. Le critiche si sono moltiplicate in vista del torneo di casa.

L'esperimento rischiava di fallire. La stessa Sundhage aveva detto prima dell'Euro che la Svizzera era la sua sfida più grande. Martina Moser, 129 volte nazionale e ora opinionista della «SRF», aveva detto, prima di una partita di Nations League, che sarebbe stato necessario un cambiamento dopo il Campionato Europeo. Ora il vento è cambiato.

Un successo storico

Certo, se giovedì sera la palla di Xhemaili fosse volata nel cielo di Ginevra invece che in porta, i titoli dei giornali sarebbero stati diversi. Ma così com'è, la Nazionale ha ottenuto ciò che non è riuscita a fare nel 2017 sotto la guida di Martina Voss-Tecklenburg e nel 2022 con Nils Nielsen: avanzare tra le prime otto squadre d'Europa.

Si sente «un po' sollevata», dice Sundhage: «Questi momenti sono molto incoraggianti». Tanto più che si è attenuta al suo piano, contro ogni previsione.

«In modo testardo», come ha detto lei stessa prima dei Campionati europei. Sundhage non si è lasciata dissuadere dalla sua ferma convinzione di poter giocare con successo in un sistema 3-5-2, né ha permesso all'attaccante Iman Beney di giocare come terzino destro.

«Abbiamo provato il sistema per la prima volta contro l'Australia in ottobre», ha detto l'allenatrice, ripensando ai primi giorni e al momento presente di successo. «È stato un lungo viaggio, non privo di ostacoli».

La svedese li ha superati apportando modifiche quando ne aveva voglia, quando la sua squadra non rendeva come desiderato. Ad esempio, nella seconda partita del girone contro l'Islanda, quando ha dato nuovo slancio con delle forze fresche e - sì - un cambio di sistema di gioco. Questo è stato anche il caso di giovedì a Ginevra.

«Non abbiamo ancora finito»

«È facile dire che si crede in certe cose», dice Sundhage. Attuarle e rispettarle è la parte difficile. «Cerco di dare il buon esempio».

Orgoglio. Sundhage usa questa parola più volte. È orgogliosa della sua squadra, della strada che hanno percorso insieme, della Svizzera. «Insieme alle persone che mi circondano posso essere la migliore, da sola sono inutile».

Nel momento del successo, l'allenatrice di successo guarda indietro, ma non troppo avanti. «No», risponde alla richiesta di un giornalista di guardare ai quarti di finale di venerdì a Berna e di dire qualche parola sui possibili avversari Spagna o Italia.

Brevemente e con fermezza, dice semplicemente: «Non abbiamo ancora finito».