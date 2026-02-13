La Federcalcio francese intende intraprendere un'azione legale contro la senatrice paraguaiana Celeste Amarilla de Boccia dopo le offese razziste rivolte alla stella dell'attacco francese Kylian Mbappé.

Le sue dichiarazioni sono «riprovevoli e inaccettabili», si legge nel comunicato della Federazione, che presenterà una denuncia alla Procura per avviare un procedimento legale.

«Esprimo il mio pieno sostegno al nostro capitano, ai giocatori e, più in generale, a tutte le vittime di dichiarazioni così riprovevoli», ha scritto su X il presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo.

«I giocatori della nazionale francese rappresentano la Francia. In questo caso è il nostro Paese a essere stato offeso.» Le dichiarazioni della senatrice sarebbero «punibili» e «riprovevoli».

J’apporte mon entier soutien à notre capitaine, aux joueurs, et plus généralement à toutes les victimes de tels propos odieux. Les joueurs de l’Equipe de France représentent la France, c’est notre pays qui est insulté.



2/2 — Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) July 6, 2026

Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha preso la parola.

«Un altro gol per Kylian Mbappé. Questa volta contro il razzismo», ha scritto il 48enne su X. «Lo sostengo pienamente. Quando le parole feriscono, sono i nostri valori a dare un segnale: dignità, rispetto, fratellanza».

Una furiosa invettiva dal Paraguay

Dopo l'acceso ottavo di finale dei Mondiali tra Paraguay e Francia (0-1), Amarilla de Boccia aveva definito Mbappé sui social un «idiota» che non aveva nemmeno imparato a scrivere.

«Invece del latte materno ha succhiato noci di cocco e la cosa più istruttiva che abbia mai sentito sono stati gli scimpanzé. Se solo gli avessi mostrato il dito medio, Orlando Gill. Io lo faccio anche al Senato e lì non succede proprio nulla!!!»

Durante la partita tra Francia e Paraguay, disputata sabato a Filadelfia, Mbappé è stato ripetutamente bersaglio di duri falli, ma ha anche reagito con veemenza.

Al termine dell'incontro, ha rifiutato di stringere la mano al portiere paraguaiano Orlando Gill e ha esultato con un gesto provocatorio.

La politica ha inoltre scritto, tra le altre cose, che Mbappé sarebbe un «camerunese colonizzato» che finge di essere un francese dal carattere duro, «pieno di complessi di inferiorità, nuovo ricco, arrogante e brutto».

Mbappé e il ministro dello Sport reagiscono

Mbappé ha reagito con parole durissime agli insulti della politica. «Lei è una donna spregevole e indegna della sua carica», ha scritto l'attaccante del Real Madrid, tra le altre cose, su X.

Secondo il transalpino, la senatrice non rappresenta il Paraguay, un Paese che durante i Mondiali si era distinto «per passione e onore». Inoltre, non avrebbe «mai permesso a persone come Amarilla de Boccia di diffondere il loro odio e il loro razzismo nel mondo».

Anche la ministra dello Sport francese, Marina Ferrari, ha espresso la propria indignazione per le dichiarazioni della senatrice. Attaccando Mbappé, Amarilla de Boccia attacca tutto «ciò che il nostro capitano incarna e tutto ciò per cui il nostro Paese si batte: la libertà, l'uguaglianza e la fratellanza».

La senatrice chiede le scuse di Mbappé

E Amarilla de Boccia? La donna ha pubblicato una lettera per spiegare la propria posizione. La disputa, sostiene, riguarda esclusivamente lei e il giocatore e non la Francia.

La senatrice si dice inoltre pentita di alcune delle sue dichiarazioni. «Già dopo poco tempo mi sono pentita di averti insultato con le stesse offese che io stessa mi sento rivolgere», ha scritto. Anche lei, in quanto latina e per il colore della sua pelle, sarebbe infatti bersaglio di attacchi.

La senatrice chiede poi a sua volta le scuse di Mbappé, lanciando al contempo nuove pesanti accuse. Ovvero di aver esercitato violenza di genere con le sue affermazioni nei suoi confronti e minaccia di intraprendere azioni legali qualora non le ritrattasse.

«Non tollero la tua violenza. Non hai idea di chi io sia e non hai alcun diritto di dire che sono una donna ripugnante, indegna della carica che ricopro. Mi offendi perché sono una donna. Attacchi la mia dignità di donna e di rappresentante politica».