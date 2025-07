La Germania non sbaglia la prima. Keystone

La Germania rispetta il pronostico e batte la Polonia 2-0, ma le debuttanti lasciano ottime impressioni.

Debutto positivo a metà per la Polonia, che all'esordio assoluto in un Europeo femminile ha tenuto testa alla Germania per oltre un'ora, prima di cedere nella ripresa.

Le tedesche si sono imposte 2-0 nel secondo match del Gruppo C, dopo un primo tempo equilibrato in cui le polacche hanno persino sfiorato il vantaggio.

Nonostante la sconfitta, la Polonia ha mostrato coraggio e solidità contro una delle squadre più titolate del torneo.

Otto volte campionessa d'Europa, la Germania ha confermato il suo status conquistando la 37esima vittoria nella storia della competizione - un record assoluto - e mantenendo l’imbattibilità nei confronti diretti con la Polonia (8 su 8).

Tre punti preziosi quindi per le tedesche, mentre la nazionale polacca può guardare con fiducia al prossimo impegno contro la Svezia.