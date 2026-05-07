Una semifinale sporcata? La rabbia del Bayern contro l'arbitro Pinheiro: il Monaco è stato penalizzato?

Bayern – PSG 1:1 UEFA Champions League | Semifinale di ritorno | Saison 25/26 06.05.2026

Problemi arbitrali per il Bayern nella semifinale contro il PSG! Nel giro di pochi minuti, la squadra di Monaco si è arrabbiata con l'arbitro per ben tre volte. A ragione? Le opinioni sono diverse.

Redazione blue Sport Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Il Bayern Monaco non riesce a battere il Paris St Germain nella semifinale di Champions League. Dopo la vittoria per 5:4 all'andata, al PSG basta un pareggio per 1:1 nel ritorno.

Diverse scene controverse fanno discutere nella seconda frazione. Il Bayern è irritato dall'arbitro João Pinheiro.

L'esperto di arbitraggio di blue Sport Urs Meier ha elogiato l'arbitro per le sue decisioni. L'arbitro ha sbagliato solo in una scena. Mostra di più

È il 29° minuto del secondo tempo della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris St Germain. Dopo la sconfitta per 4:5 dell'andata, i tedeschi sono già sotto per 1:0 a Monaco e cercano il pareggio. Il terzino sinistro del PSG Nuno Mendes, già ammonito, riceve il pallone sul braccio.

Il Bayern vuole che il giocatore del PSG venga espulso, ma l'arbitro João Pinheiro decide di assegnare un calcio di punizione ai parigini.

Secondo l'arbitro sarebbe stato Konrad Laimer a controllare la palla con la mano. Il Bayern è furioso.

Meno di due minuti più tardi, le proteste si fanno ancora più forti. Mentre Vitinha cerca di liberare il pallone nell'area di rigore del PSG, il portoghese spara contro il braccio teso del compagno di squadra e connazionale João Neves. Tutto il Monaco vuole un rigore, ma l'arbitro portoghese dice «no».

Tutto corretto, Urs Meier?

Tutto deciso correttamente?

Nella prima scena del fallo di mano, le immagini televisive suggeriscono che Laimer non ha controllato la palla con la mano. «Quello non era un fallo di mano di Laimer. E quindi ci sarebbe dovuto essere un cartellino giallo-rosso per Mendes», dice l'ex arbitro internazionale Urs Meier.

Ma l'esperto di blue Sport ha anche difeso Pinheiro: «Si vede che ha ricevuto l'input dal quarto ufficiale. In effetti ha visto bene».

L'arbitro ha anche giudicato correttamente la difficile scena dell'area di rigore, dice Meier: «Dove va la palla se non c'è la mano? Da qualche parte a centrocampo. Era un tiro potente, da distanza ravvicinata. Se la palla fosse andata verso la porta, parleremo di rigore. Ma in questo caso sono totalmente d'accordo con l'arbitro. Secondo me, anche il VAR ha fatto bene a non intervenire».

Non tutti condividono questa opinione. L'ex arbitro tedesco Manuel Gräfe, ad esempio, ha dichiarato alla «Bild»: «Chiaro rigore per tocco di mano! Molto più chiaro rispetto alla situazione dell'andata. Mette il braccio sopra la spalla e il braccio entra nella traiettoria del pallone. Del tutto incomprensibile il motivo per cui il VAR non è intervenuto».

L'arbitro fischia il fuorigioco di sua iniziativa

Tuttavia, è probabile che i due ex arbitri siano d'accordo su un'altra scena del 23° minuto, quando Harry Kane viene lanciato con un passaggio alto.

Il portoghese fischia il fuorigioco di sua iniziativa, anche se il guardalinee non ha alzato la bandierina.

«L'arbitro non deve prendere l'iniziativa! Deve aspettare di vedere cosa decide l'assistente dell'arbitro», dice Meier. Il replay televisivo suggerisce ancora una volta che l'arbitro ha sbagliato.

Il Bayern riesce a pareggiare l'1:1 solo nel tempo supplementare grazie a Harry Kane.

Di conseguenza, i parigini vincono per 6-5 e si uniscono all'Arsenal London per giocarsi la finale di Champions League, che si svolgerà il 30 maggio a Budapest.