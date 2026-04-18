  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio La Real Sociedad supera l'Atletico ai rigori e si prende la sua quarta Copa del Rey

Swisstxt

19.4.2026 - 00:05

Real Sociedad
Real Sociedad
KEYSTONE

La Real Sociedad ha conquistato la sua quarta Copa del Rey battendo l'Atletico Madrid in finale a Siviglia per 4-3 ai rigori dopo il 2-2 del 90' e del 120'.

SwissTXT

19.04.2026, 00:05

19.04.2026, 07:51

La sfida della Cartuja si è sbloccata dopo appena 14' grazie a Barrenetxea, che ha così firmato il gol più veloce nella storia della finale della competizione.

I Colchoneros hanno reagito pareggiando con Lookman al 18'. Al 46' i biancoblù si sono però nuovamente portati avanti su rigore con Oyarzabal, ma all'83' Julian Alvarez ha firmato il 2-2 che ha mandato tutti ai supplementari e poi ai rigori, dove sono state decisive due parate di Marrero.

I più letti

Clotilde su Emanuele Filiberto: «La mia carriera si è fermata dopo le nozze». Lui risponde, poi riappare con Adriana Abascal
Ecco perché adesso la Confederazione prende di mira le case dei boomer
Fuga sul lago per Elodie e Franceska, tra gesti teneri e quella scritta: «Amore mio»
Ecco perché Michael Schumacher è solo il 5° miglior pilota di sempre per il reporter Roger Benoit
«Imma Tataranni»: addio senza scontro? Lapice svela il retroscena

Video 

Thun – Basilea 3:1

Thun – Basilea 3:1

Super League | 33° turno | stagione 25/26

18.04.2026

Bellinzona – Stade Nyonnais 4:0

Bellinzona – Stade Nyonnais 4:0

Challenge League | 31° turno | stagione 25/26

18.04.2026

Carouge – Wil 2:0

Carouge – Wil 2:0

Challenge League | 31° turno | stagione 25/26

18.04.2026

Thun – Basilea 3:1

Thun – Basilea 3:1

Bellinzona – Stade Nyonnais 4:0

Bellinzona – Stade Nyonnais 4:0

Carouge – Wil 2:0

Carouge – Wil 2:0

Più video

Altre notizie

Super League. Thun batte il Basilea: è a due punti dal titolo

Super LeagueThun batte il Basilea: è a due punti dal titolo

Calcio. Lo Stade Lausanne-Ouchy è la prima finalista di Coppa Svizzera

CalcioLo Stade Lausanne-Ouchy è la prima finalista di Coppa Svizzera

Calcio. Qualificazioni mondiali: le svizzere frenate in Turchia

CalcioQualificazioni mondiali: le svizzere frenate in Turchia