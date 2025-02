Roma – Porto 3-2 UEFA Europa League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 20.02.2025

La Roma ha ottenuto l'accesso agli 1/8 di Europa League.

Swisstxt

Opposti al Porto, i giallorossi hanno vinto all’Olimpico per 3-2 (1-1 all'andata) e potrebbero sfidare la Lazio in un derby storico. Sotto dopo 27’ per una rovesciata di Aghehowa, la squadra di Ranieri l’ha girata ancora nel primo tempo grazie a Dybala (35’ e 39’). Nel finale due reti che non hanno cambiato le sorti dell'incontro.