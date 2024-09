L'ex bandiera dei giallorossi è stata allontanata dalla panchina. Keystone

I giallorossi hanno sollevato dall’incarico l’ex Nazionale azzurro.

Swisstxt

Dopo appena quattro partite di campionato, la Roma ha deciso di esonerare Daniele De Rossi.

In un comunicato, il club giallorosso ha fatto sapere di aver preso questa decisione per «l'interesse della squadra, al fine di riprendere prontamente il percorso auspicato».

«A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione».

Con in panchina l'ex azzurro ed ex capitano proprio dei giallorossi, che aveva preso in mano la squadra a gennaio dopo l’allontanamento di José Mourinho, la Roma ha raccolto appena tre punti quest'anno.

