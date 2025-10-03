Clamoroso, tre rigori sbagliati dalla Roma 02.10.2025

Scene clamorose in Europa League! La Roma è in svantaggio contro il Lille e ha la possibilità di pareggiare dal dischetto. I giallorossi però riescono nell'impresa di sbagliare il rigore per tre volte di seguito.

Redazione blue Sport Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Alla Roma viene assegnato un rigore contro il Lille al 79esimo, ma Dovbyk fallisce il primo tentativo.

La massima punizione viene ripetuta due volte a causa di errori sia del tiratore sia del portiere, ma Özer para anche i successivi tentativi.

Matias Soulé calcia il terzo rigore e viene respinto, mantenendo il Lille in vantaggio e vincente 1-0. Mostra di più

Giovedì sera allo Stadio Olimpico di Roma si sono viste scene assai curiose. La Roma era in svantaggio per 1-0 contro il Lille e ha avuto la possibilità di pareggiare al 79esimo minuto. Dopo l'intervento del VAR, l'arbitro Erik Lambrechts assegna un calcio di rigore.

Artem Dovbyk si presenta dagli undici metri e fallisce il suo tentativo contro il portiere dei transalpini Berke Özer. Romain Perraud respinge la sfera dopo la parata del proprio estremo difensore.

Il difensore è però entrato in area troppo presto e il verdetto è chiaro: il rigore deve essere ripetuto. Il risultato però è lo stesso. Dovbyk calcia, tira debolmente e Özer para di nuovo.

Ma questa volta è lo stesso portiere del Lille a infrangere il regolamento: il turco si sposta troppo presto dalla linea di porta, quindi la massima punizione deve essere ancora una volta ripetuto.

Dovbyk ne ha abbastanza e passa la palla al compagno di squadra Matias Soulé. L'argentino sceglie l'altro angolo, ma lo stesso fa Özer, che para il terzo tentativo. E questa volta va tutto è regolare. Il Lille rimane così in vantaggio e vince la partita per 1-0.