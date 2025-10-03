  1. Clienti privati
Incredibile in Europa League La Roma sbaglia lo stesso rigore tre volte di fila!

Sandro Zappella

3.10.2025

02.10.2025

Scene clamorose in Europa League! La Roma è in svantaggio contro il Lille e ha la possibilità di pareggiare dal dischetto. I giallorossi però riescono nell'impresa di sbagliare il rigore per tre volte di seguito.

Redazione blue Sport

03.10.2025, 08:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Alla Roma viene assegnato un rigore contro il Lille al 79esimo, ma Dovbyk fallisce il primo tentativo.
  • La massima punizione viene ripetuta due volte a causa di errori sia del tiratore sia del portiere, ma Özer para anche i successivi tentativi.
  • Matias Soulé calcia il terzo rigore e viene respinto, mantenendo il Lille in vantaggio e vincente 1-0.
Mostra di più

Giovedì sera allo Stadio Olimpico di Roma si sono viste scene assai curiose. La Roma era in svantaggio per 1-0 contro il Lille e ha avuto la possibilità di pareggiare al 79esimo minuto. Dopo l'intervento del VAR, l'arbitro Erik Lambrechts assegna un calcio di rigore.

Artem Dovbyk si presenta dagli undici metri e fallisce il suo tentativo contro il portiere dei transalpini Berke Özer. Romain Perraud respinge la sfera dopo la parata del proprio estremo difensore.

Il difensore è però entrato in area troppo presto e il verdetto è chiaro: il rigore deve essere ripetuto. Il risultato però è lo stesso. Dovbyk calcia, tira debolmente e Özer para di nuovo.

Ma questa volta è lo stesso portiere del Lille a infrangere il regolamento: il turco si sposta troppo presto dalla linea di porta, quindi la massima punizione deve essere ancora una volta ripetuto.

Dovbyk ne ha abbastanza e passa la palla al compagno di squadra Matias Soulé. L'argentino sceglie l'altro angolo, ma lo stesso fa Özer, che para il terzo tentativo. E questa volta va tutto è regolare. Il Lille rimane così in vantaggio e vince la partita per 1-0.

