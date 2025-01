Tottenham Imago

Bella vittoria per la Roma, che grazie al 2-0 sull'Eintracht Francoforte secondo in classifica ha ottenuto un posto al playoff.

Di Angelino e Shomurodov le reti decisive. I giallorossi affronteranno ora una tra Ferencvaros e Porto. In caso di passaggio del turno, potrebbe poi andare in scena il derby tra la squadra di Ranieri e la Lazio, vincitrice della fase campionato di Europa League. Direttamente agli ottavi anche Manchester United e Tottenham, che si sono imposti rispettivamente su Steaua Bucarest (2-0) ed Elfsborg (3-0), dopo lo 0-0 del primo tempo per entrambi