Gioia scozzese KEY

Dopo il pareggio tra Brasile e Marocco, la Scozia è balzata subito in vetta al Gruppo C grazie all'1-0 con cui ha superato Haiti.

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Tornata ad un Mondiale dopo 28 anni, la compagine britannica non è stata particolarmente brillante ma ha ritrovato un successo che mancava addirittura da Italia '90. Alla seconda partecipazione dopo Germania '74, la compagine haitiana ha infatti tenuto per lunghi tratti il pallino del gioco, evidenziando però alcune lacune nell'ultimo passaggio. E così l'efficacia scozzese ha prodotto dapprima il palo di McTominay e poi il gol decisivo di McGinn al 28'.