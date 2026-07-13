A più di 24 ore dall'eliminazione della Svizzera, è ancora quell'immagine a dominare il dibattito. Il secondo cartellino giallo a Breel Embolo, l'espulsione e il quarto di finale che prende un'altra direzione.

Al 70esimo João Pinheiro fischia un fallo a Leandro Paredes su Embolo e ammonisce il centrocampista argentino. Poi interviene il VAR. L'arbitro viene richiamato al monitor, cambia completamente decisione: il fallo non c'è, il cartellino a Paredes viene annullato e a essere ammonito è Embolo per simulazione. Secondo giallo, espulsione e Svizzera in dieci.

Da quel momento Embolo diventa inevitabilmente il volto dell'eliminazione della Nati dai Mondiali.

Sì, ha sbagliato. Con una ammonizione sulle spalle era un rischio che non poteva permettersi di correre. Soprattutto perché, arrivati a quel punto della partita, era ormai evidente quale fosse il metro arbitrale. Sarebbe servita ancora più prudenza.

Ma fermarsi qui significa raccontare soltanto una parte della storia.

Il secondo cartellino giallo, dopo la revisione del VAR, può essere considerato corretto. Quello che continua a lasciare perplessi è il modo in cui João Pinheiro ha diretto il resto della gara.

Per lunghi tratti ha lasciato correre trattenute, proteste e falli tattici. Più volte i giocatori argentini hanno allontanato volontariamente il pallone a gioco fermo o esasperato le proteste senza essere sanzionati.

Non è una giustificazione per Embolo. È il motivo per cui tanti tifosi svizzeri continuano ad avere la sensazione che il regolamento sia stato applicato con un rigore diverso proprio nell'episodio decisivo. Se scegli una linea severa, deve esserlo dal primo all'ultimo minuto e per entrambe le squadre.

Ma anche questo non basta a spiegare l'eliminazione.

Una partita del genere non si perde per un solo episodio. Lo dimostra la reazione della stessa Nazionale svizzera. Dopo il fischio finale nessuno ha cercato un colpevole. Né Murat Yakin né i compagni hanno scaricato la responsabilità su Embolo. Hanno fatto il contrario: gli si sono stretti attorno. Chi era in campo sa che un quarto di finale mondiale è deciso da decine di episodi, non da uno soltanto.

Ed è forse questa l'immagine che merita di restare.

Il calcio ha una memoria corta. Riduce tutto a un singolo fotogramma. Nel caso di Embolo rischia di essere quello dell'espulsione.

Ma un giocatore non si misura soltanto nell'istante in cui sbaglia.

Embolo è anche l'attaccante che negli ultimi anni ha saputo rialzarsi dopo infortuni pesantissimi. È il giocatore che ha accettato di fare il lavoro meno appariscente della Nazionale: proteggere palloni, lottare contro due o tre difensori, creare spazi e sacrificarsi per i compagni. Anche in questo Mondiale, tra gol, assist e tanto lavoro lontano dai riflettori, il suo contributo è stato importante.

L'espulsione resterà. Sarebbe ingenuo pensare il contrario.

Ma ridurre Breel Embolo a quei pochi secondi significherebbe raccontare soltanto una parte della storia.