Mbappé sospeso dopo un fallo orribile. Ma fioccano le polemiche per la sanzione. Ecco perché

Kylian Mbappé ha ricevuto il cartellino rosso lo scorso fine settimana dopo un fallo orrendo commesso ai danni di un giocatore dell'Alavés. La Lega spagnola ha annunciato la sua sospensione, suscitando stupore: la superstar sarà bandita per una sola partita.

Hai fretta? blue News riassume per te Kylian Mbappé è stato espulso dopo un fallo brutale nella partita contro l'Alavés in seguito all'intervento del VAR.

La commissione disciplinare della Federazione spagnola (RFEF) ha annunciato la durata della sanzione: si tratta di una sola partita.

Mbappé potrà quindi giocare la finale di Copa del Rey contro il Barcellona, il che ha suscitato l'indignazione dei media vicini al Barça in particolare. Mostra di più

Kylian Mbappé ha fatto notizia nella poco spettacolare vittoria del Real Madrid per 1-0 sul Deportivo Alavés. Non per un gol, ma per un brutto tackle effettuato prima dell'intervallo.

Il francese ha infatti colpito Antonio Blanco al polpaccio con il piede a martello. L'arbitro César Soto Grado, che ha inizialmente mostrato solo un cartellino giallo, ha in seguito corretto la sua decisione dopo l'intervento del VAR espellendo il numero 9 del Real.

La commissione disciplinare della federazione spagnola (RFEF) ha annunciato mercoledì la durata della squalifica, generando stupore e irritazione. All'attaccante è stata inflitta una sanzione di una sola partita.

Si tratta della punizione più lieve possibile in seguito ad un cartellino rosso diretto.

Gli esperti si aspettavano una conseguenza molto più severa dopo il fallo pericoloso per la salute del giocatore.

«Ha rasentato l'aggressione»

La superstar francese salterà così solo la gara di domenica contro l'Athletic Bilbao, ma potrà essere in campo per la finale di Copa del Rey contro gli acerrimi rivali del Barcellona, il 26 aprile. Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, che ha stretti legami con il club catalano, ha definito la sentenza uno «scandalo».

Anche Craig Burley, giornalista di ESPN, è critico: «La squalifica di una sola partita è una farsa per il calcio spagnolo e per la Liga. Ha rasentato l'aggressione. Un fallo vergognoso e un piccolo miracolo che il giocatore dell'Alavés non si sia rotto la gamba. Che tipo di messaggio dovrebbe trasmettere?».