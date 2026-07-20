Hai fretta? blue News riassume per te Lionel Messi perde con l'Argentina la finale dei Mondiali contro la Spagna.

Dopo quella che potrebbe essere la sua ultima partita in nazionale, la superstar non riesce a trattenere le lacrime.

Gli spagnoli, invece, festeggiano.

on loro anche Donald Trump, che poco prima era stato fischiato.

Il presidente degli Stati Uniti, infatti, non può mancare nella foto con la coppa. Riepilogo creato con

L’Argentina perde la finale dei Mondiali contro la Spagna, ponendo fine, probabilmente, alla carriera in Nazionale di Lionel Messi.

Il fuoriclasse argentino resta in ombra per tutta la gara. E mentre Paredes si scaglia contro gli spagnoli, Messi accetta la sconfitta con ben altro spirito.

Al termine dell’incontro, il capitano dell'Albiceleste scoppia in lacrime. Un’immagine difficile da sopportare per molti appassionati di calcio.

Donald Trump, dichiarato estimatore di Messi, sembra invece superare la delusione piuttosto rapidamente.

Dopo il fischio finale, il presidente degli Stati Uniti attraversa lentamente il terreno di gioco al fianco del numero uno della FIFA, Gianni Infantino, quasi volesse imitare il suo acerrimo rivale, lo «Sleepy Joe» Biden da lui tante volte deriso.

L'inquilino della Casa Bianca è infatti incaricato di consegnare le medaglie e la coppa. Ma, una volta portato a termine il suo «lavoro», non sembra avere alcuna intenzione di lasciare il palco.

Il suo grande amico Gianni prova a indirizzarlo verso l’uscita, ma con scarso successo.

Quando Rodri solleva il trofeo, Trump è ancora lì, sul palco.

Gli spagnoli sollevano la coppa in segno di trionfo e Gianni Infantino cerca di allontanare Donald Trump dal palco. Immagine

Questa volta, almeno, resta ai margini dell’inquadratura. Un anno prima, in occasione del Mondiale per club, dopo la premiazione si era invece piazzato al centro della scena, suscitando non poca perplessità.

Trump, che ha seguito la partita dietro un vetro antiproiettile, sembra comunque essersi goduto la sua unica apparizione ai Mondiali. Del resto, cosa c’è di meglio che trascorrere una domenica pomeriggio con il proprio migliore amico, sotto una pioggia di coriandoli dorati?

Una scena quasi romantica: Donald Trump e Gianni Infantino si godono la pioggia d’oro. Immagine

Il presidente statunitense, insignito del Premio FIFA per la pace, aveva inoltre annunciato già prima della partita di voler riportare «immediatamente» i Mondiali negli Stati Uniti.

«Dobbiamo rifarlo, e dobbiamo farlo finché sono ancora qui. Hai capito, Gianni?», aveva dichiarato.

Allo stato attuale, però, la prossima edizione del torneo, prevista per il 2030, si disputerà in Portogallo, Spagna e Marocco. Tre partite, tra cui quella inaugurale, si giocheranno inoltre in Sudamerica.

Se tutto procederà secondo le regole, a quel punto Donald Trump non dovrebbe comunque essere più presidente degli Stati Uniti.