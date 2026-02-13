La Roja ha infatti sconfitto 2-1 il Belgio e ora affronterà la Francia in semifinale. Le Furie Rosse hanno sbloccato il risultato con Fabian Ruiz, ma De Ketelaere ha risposto pochi minuti dopo con un colpo di testa che ha messo fine all'imbattibilità di Unai Simon, che ha fatto registrare la striscia più lunga nella storia dei Mondiali con 650'. Nel finale Merino ha poi deciso la sfida ribadendo in rete una respinta imperfetta di Lammens all'88'.