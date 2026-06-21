Nel giro di sei giorni la Spagna ha cambiato radicalmente aspetto.

Per archiviare la pratica Arabia Saudita ci sono voluti appena 24', in cui i gol di Lamine Yamal e Oyarzabal (doppietta) hanno lanciato la Roja verso un 4-0 che la proietta in vetta al Gruppo H. Onde evitare altre spiacevoli sorprese, De la Fuente ha caricato il peso dell’attacco sulla stella del Barcellona, in barba alla precaria condizione fisica. Ma visti gli sviluppi, la sua partita è durata solo un tempo. Nella ripresa, logicamente giocata a ritmi bassi, l'autogol di Altambakti ha poi definito il punteggio.