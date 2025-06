Adam Mitchell (sinistra) e Jerson Lagos non ci credono: hanno pareggiato contro il leggendario Boca Juniors. KEYSTONE

La sfida tra Auckland City e Boca Juniors alla Coppa del Mondo per club, in fase di svolgimento negli Stati Uniti, è finita 1 a 1. Un risultato straordinario per la formazione neozelandese, composta da dilettanti. Una storia che vale la pena raccontare. Eccola.

Igor Sertori bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Nell'ultima sfida del loro Mondiale per club, i ragazzi dell'Auckland City, dilettanti, hanno confezionato una pagina di storia del calcio, pareggiando con il Boca Juniors per 1 a 1.

Il valore di mercato della rosa argentina è vicino ai 100 milioni di euro, quello dei neozelandesi è di cinque.

Non bastano questi numeri per raccontare una delle più belle favole del calcio degli ultimi decenni. Mostra di più

Ce l'hanno fatta. Il piccolissimo Auckland City è riuscito a strappare un punto al gigante Boca Juniors, al Mondiale per club.

Ma facciamo un salto indietro.

«Farò del mio meglio per impedire a Kane di segnare»

«È uno dei calciatori più prolifici del calcio mondiale degli ultimi cinque o sei anni. Non posso dire che non lo farò segnare, ma farò del mio meglio per impedirglielo!», ha dichiarato il difensore dell'Auckland City Adam Mitchell alla vigilia della sfida contro il Bayern di Monaco riferendosi a sua maestà Harry Kane.

Harry Kane in carriera ha segnato quasi 400 reti, ma nessuna all'Auckland City FC. KEYSTONE

I neozelandesi hanno perso - non poteva essere diverso - concedendo 10 gol agli avversari tedeschi, ma nessuno a Harry Kane, la punta di diamante dell'attacco bavarese. Lunga vita a Mitchell.

Una sfida impari, sul campo e nel conto in banca

Il valore dell'intera rosa dell'Auckland City è di circa 5,2 milioni di euro, mentre Kane da solo, è costato oltre 100 milioni. Per fare un altro paragone, sempre secondo Transfermarkt.com, la rosa del Lugano è valutata 70 milioni di euro.

A inizio torneo, i giornali di tutto il mondo hanno scritto che se i neozelandesi fossero riusciti a conquistare anche un solo punto al Mundial, sarebbe stata una delle più grandi storie di underdog del calcio.

Il suo vice capitano Adam Mitchell, che lavora anche come agente immobiliare, ha dichiarato a «Fox Sports»: «Rappresentiamo il 99% delle squadre di club nel mondo del calcio che sono dilettanti. Abbiamo tutti un lavoro quotidiano. Di solito lavoriamo dalle nove alle cinque. È estremamente difficile e faticoso, ma il gioco ci ricompensa».

«È una storia alla Davide contro Golia, non sappiamo se andrà a finire così, ma siamo estremamente orgogliosi di essere qui in questa competizione. Ci sono molte emozioni in gioco in partite di calcio importanti come questa», aveva profetizzato il dilettante.

Ma torniamo ora alla sfida, l'ultima della serie, contro il leggendario Boca Juniors, vincitore di 35 campionati argentini, 6 Coppe Libertadores, 3 Coppe Intercontinentali e tanto altro ancora.

Il giorno in cui Davide stramazzò Golia

Nonostante i 38 tiri effettuati, il cammino del Boca si è infranto contro la magia del calcio: la sfida contro l'Auckland City è finita 1 a 1. Entrambe le squadre faranno le valigie e torneranno a casa - con umori ben diversi.

Gli argentini hanno sì dominato il primo tempo e Lautaro Di Lollo ha segnato la rete del vantaggio per la squadra che vide crescere anche Diego Armando Maradona. Il portiere studente Nathan Garrow ha dovuto capitolare.

Il portiere dell'Auckland City, Nathan Garrow, che nella vita fa lo studente, si è visto arrivare ben 38 tiri in porta e una sola volta ha capitolato. KEYSTONE

Ma al 52esimo succede l'inimmaginabile.

La squadra amatoriale dell'Auckland City - che di solito è seguita da 2'000 tifosi nei match casalinghi - i cui giocatori ricevono circa 90 euro a settimana per le spese calcistiche, segna contro la squadra che gioca regolarmente in uno stadio da 57'000 posti.

David Yoo, autore di una rara fuga verso la porta del Boca, manda un cross che viene deviato in angolo da Marco Pellegrino.

Jerson Lagos - un barbiere di professione - calcia per Gray - uno studente insegnante - che segna di testa il primo gol in questa Coppa del Mondo per Club per la sua squadra degli sconosciuti.

È l'apoteosi in campo.

A draw between @AucklandCity_FC and @BocaJrsOficial to close out Group C. 🤝 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 24, 2025

Differenze scioccanti

I neozelandesi hanno giocato e pareggiato contro la compagine che annovera, tra gli altri, Edinson Cavani, un vecchia conoscenza del calcio europeo, il quale ancora oggi, a 38 anni, guadagna 2,6 milioni di euro a stagione.

Fatti due calcoli si traduce in uno stipendio giornaliero di circa 7'000 euro.

I giocatori dell'Auckland City, in queste settimane, si portano a casa, Gray compreso, circa 90 euro a settimana.