L'allenatore della nazionale Murat Yakin ha in testa i 26 giocatori della squadra per la Coppa del Mondo. Keystone

L'Associazione Svizzera di Football annuncerà ufficialmente solo lunedì i primi convocati per i Mondiali di quest'estate, ma la lista dei giocatori è già stata svelata domenica dai media.

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Hai fretta? blue News riassume per te Domenica il «Blick» ha pubblicato la lista dei convocati della Nazionale svizzera di calcio per i Mondiali di USA, Canada e Messico.

In un'intervista a blue Sport, Christian Fassnacht è stato interrogato sulla sua nomina. Anche se non conferma la sua convocazione, dalla sua reazione si capisce che ne è consapevole.

Nel frattempo, l'Associazione Svizzera di Football si attiene al concetto di presentare i giocatori sulla base di 11 foto pubblicate sui social media.

I primi nomi confermati ufficialmente sono: il portiere Gregor Kobel, il difensore Ricardo Rodriguez e il centrocampista Johan Manzambi. Mostra di più

Secondo quanto anticipato dal «Blick», ci saranno tre novità nella selezione rossocrociata rispetto alla formazione vista nei test match primaverili.

Alvyn Sanches, Joël Monteiro e Vincent Sierro salteranno infatti la trasferta negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Al loro posto, le nuove aggiunte alla squadra sono Christian Fassnacht, Cedric Itten e Zeki Amdouni.

Nel frattempo, l'Associazione Svizzera di Football ha deciso di mantenere il format di presentazione basato su 11 foto pubblicate via social media.

I primi nomi confermati ufficialmente per la spedizione della Coppa del Mondo sono il portiere Gregor Kobel, il difensore Ricardo Rodriguez e il centrocampista Johan Manzambi.