La Svizzera ha battuto con autorità l'Algeria nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. Una vittoria che la prenota per gli ottavi di finale, una prestazione messa in risalto dalla stampa nazionale e internazionale.

Rassegna stampa La stampa elvetica e mondiale celebra il «duo Manzambolo», una prestazione «solida» e «storica»

Diciamolo, la prestazione messa in campo dalla Svizzera a Vancouver contro l'Algeria (2-0), è stata quasi perfetta.

L'entusiasmo da parte della stampa elvetica è giustificato, mentre anche le testate internazionali danno risalto a una prestazione autoritaria degli uomini di Murat Yakin.

Johan Manzambi è celebrato e conosciuto ora in tutto il mondo, simbolo di una Nati che può pensare serenamente a preparare gli ottavi di finale contro la vincente della sfida tra Colombia e Ghana.

Svizzera

- La Svizzera scrive la storia contro l’Algeria di Petkovic

Dopo 88 anni vinciamo una sfida di un Mondiale a eliminazione diretta. (RSI)

- Grazie al duo Manzambolo, la Nazionale svizzera pone fine a una maledizione che durava da 88 anni!

Esultanza svizzera a Vancouver! La Nazionale ha offerto una prestazione convincente contro l'Algeria e si qualifica meritatamente agli ottavi di finale del Campionato del Mondo. (Blick)

- Si attendono gli ottavi di finale: la Nazionale svizzera batte di nuovo l'Algeria

A volte la storia si ripete: proprio come nell'ultima partita del girone dei Mondiali a Vancouver, la Nazionale svizzera ha impiegato meno di 60 secondi dopo l'intervallo per segnare un gol nei sedicesimi di finale dei Mondiali. (SRF)

- La squadra svizzera ha superato brillantemente l'Algeria e si è qualificata agli ottavi di finale

A Vancouver, una Svizzera in controllo e favorita da uno scenario ideale, ha eliminato l'Algeria di Vladimir Petkovic (2-0). Nel prossimo turno affronteranno la vincente tra Colombia e Ghana, sempre in Canada. Il suo straordinario percorso continua. (Le Temps)

- Con una facilità quasi incredibile: per la prima volta dal 1938, la Svizzera vince una partita a eliminazione diretta ai Mondiali

La vittoria nei sedicesimi di finale non è mai stata seriamente in discussione. Nella vittoria per 2-0 contro l'Algeria, lo spettacolare Johan Manzambi ha fatto ancora una volta la differenza. (NZZ)

Algeria

- La Svizzera pone fine al sogno dell'Algeria e accede agli ottavi di finale

Con i gol di Breel Embolo e Dan Ndoye, uno per tempo, la Svizzera ha dominato l'Algeria (2-0) giovedì sera e ha raggiunto la finale. (El Watan)

- ll cammino verso la vittoria è giunto al termine per i Verdi, eliminati dalla Svizzera

Contro una solida squadra svizzera, i Verdi hanno perso 2-0 al termine di una partita in cui hanno pagato a caro prezzo gli errori difensivi e la scarsa incisività in attacco (Le Soir d'Algerie)

- L'Algeria, logicamente, esce di scena per mano della Svizzera

Il calcio a volte può essere spietatamente crudele. Dominanti a tratti ma puniti nei momenti chiave, i Fennecs hanno visto concludersi la loro avventura mondiale a Vancouver, dove la Svizzera si è aggiudicata una netta vittoria per 2-0 nei sedicesimi di finale della Coppa del Mondo. (Le Matin d'Algerie)

Il resto del Mondo

- La Svizzera batte l'Algeria e conquista gli ottavi di finale

Breel Embolo e Dan Ndoye hanno segnato i gol che hanno regalato alla Svizzera la prima vittoria nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali dal 1938, permettendole di battere agevolmente l'Algeria e di qualificarsi agli ottavi di finale. (BBC)

- Tutto facile per la Svizzera: Embolo e Ndoye la portano agli ottavi, Algeria battuta

A Vancouver la squadra di Yakin domina e va a segno all'alba dei due tempi. Supera un turno a eliminazione diretta dopo 72 anni (l'ultima volta nel 1954 contro l'Austria) e giocherà contro la vincente tra Ghana e Colombia, in campo domani (ore 3.30) a Kansas City. (La Gazzetta dello Sport)

- La vittoria della Svizzera era del tutto prevedibile; l'Algeria ha deluso

La Svizzera ha dominato l'Algeria, vincendo agevolmente per 2-0 nei sedicesimi di finale dei Mondiali. Embolo (10° minuto) e Ndoye (46° minuto) hanno siglato le reti per la Nati, che affronterà la vincente tra Colombia e Ghana agli ottavi di finale. (L'Equipe)

- La Svizzera accede agli ottavi di finale grazie alla brillante prestazione di Manzambi

Il centrocampista offensivo svizzero corona un'altra prestazione eccezionale, fornendo l'assist per il gol del vantaggio di Embolo (2-0). (Marca)

- Svizzera avanti, Embolo e l'ex Serie A stendono l'Algeria: chi troverà agli ottavi di finale

Ritmi bassi e tris sfiorato nei minuti finali. La squadra di Yakin raggiunge per la quarta volta di fila gli ottavi del Mondiale. (Tuttosport)

- Svizzera 2 Algeria 0: la stella svizzera imbarazzata per l'occasione mancata ai Mondiali, ma l'asso della Premier League aiuta a sigillare la vittoria

La stella del Sunderland Granit Xhaka ha capitanato la Nazionale svizzera in una comoda vittoria per 2-0 al BC Place di Vancouver, in un clima di intenso interesse di mercato da parte del Chelsea. (The Sun)