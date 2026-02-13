Inghilterra e Francia hanno dato spettacolo nella finale per il terzo posto ai Mondiali di calcio. Ecco come i media internazionali hanno raccontato la sfida.

L’Inghilterra ha conquistato il terzo posto ai Mondiali al termine di una partita da dieci gol.

La squadra allenata da Thomas Tuchel ha superato la Francia per 6-4 e si è presa la medaglia di bronzo.

La stampa internazionale celebra lo spettacolo andato in scena a Miami, mentre i media inglesi si soffermano anche sui fischi rivolti a Tuchel prima del calcio d’inizio.

Inghilterra

«Daily Mail»:«Ma che cosa sta succedendo? I Tre Leoni vincono uno spettacolare incontro da dieci gol a Miami, con Jude Bellingham che segna la rete decisiva negli ultimi secondi di una partita folle. Probabilmente non vedremo spesso sfide del genere. Sembrava una partita di beneficenza: Soccer Aid, Baller League. Non vero calcio. Alcune prestazioni difensive disastrose hanno certamente contribuito, ma il gioco offensivo è stato parecchio brillante».

«The Guardian»: «Una partita considerata priva di significato si è trasformata in uno dei momenti più memorabili di un torneo nel quale sono caduti numerosi record. Si è conclusa con un caloroso abbraccio tra Thomas Tuchel e Didier Deschamps. È stato davvero fantastico».

«The Times»: «Non è chiaro che cosa significhi tutto questo, se non che l’Inghilterra ha conquistato una medaglia di bronzo. La reazione dopo il fischio finale dimostra però che i tifosi si sono goduti la vittoria. Almeno il modo in cui è arrivata attenua in parte il retrogusto amaro della sconfitta in semifinale».

«Daily Star»: «All’inizio della serata nessuno sembrava interessarsi a una finale per il terzo posto ritenuta inutile, ma alla fine della partita il mondo intero ne è rimasto conquistato. Prima del calcio d’inizio Tuchel era stato fischiato dai tifosi inglesi, furiosi per il crollo della sua squadra nel finale contro l’Argentina. Dopo che negli ultimi trenta minuti della semifinale l’Inghilterra non era riuscita a creare neppure un’occasione da gol, Tuchel ha deciso di togliere il freno e la sua squadra ha travolto una Francia priva di mordente».

Rebecca Blackwell/AP/dpa

Francia

«L'Équipe»: «Fuochi d’artificio per il gran finale. Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione di Didier Deschamps, dopo quattordici anni alla guida della nazionale, si è trasformata in una delle partite più folli della sua gestione. Nella sua 185ª e ultima presenza sulla panchina della Francia, Deschamps ha vissuto di gran lunga il peggior primo tempo della sua carriera».

«RMC Sport»: «Un naufragio degno del Titanic. La nazionale francese affonda contro l’Inghilterra nella finale per il terzo posto. Nell’ultima partita di Didier Deschamps dopo quattordici anni, i Bleus non hanno mostrato nulla e la sfida era già decisa all’intervallo, sul netto 4-0».

Italia

«Gazzetta dello Sport»: «Una partita incredibile a Miami, in una sfida che nessuno voleva vedere. La tripletta di Saka ha sancito la vittoria inglese. L’addio di Didier Deschamps è stato tutt’altro che dignitoso».

«Corriere della Sera»: «Quella di Miami è stata meno una partita di calcio e più una partita a flipper. Dopo il primo tempo l’Inghilterra conduceva 4-0 contro una Francia imbarazzante, che avrebbe potuto subire tranquillamente cinque o sei reti».

«Corriere dello Sport»: «Dieci gol e una partita destinata a entrare nella storia, non soltanto perché Mbappé, con 22 reti, è diventato il miglior marcatore di sempre. Ma anche perché ci ha ricordato che il calcio, in fondo, era e resta lo sport più bello del mondo: quello in cui vita e prestazione sono inseparabili».

00:06 Mbappé segna il suo 22° gol ai Mondiali

Spagna

«Marca»: «Chi sostiene che la finale per il terzo posto sia inutile? Francia e Inghilterra ci hanno regalato quella che potrebbe essere stata la partita più divertente del Mondiale».

«As»: «La pressione era scomparsa e si è visto. In una partita dal sapore di amichevole, le due squadre hanno regalato dieci gol al pubblico di Miami».

Svizzera

«Blick»: «Nella finale per il terzo posto nessuno aveva voglia di difendere. L’Inghilterra si prende la medaglia di bronzo al termine di uno spettacolare festival del gol».

Stati Uniti

«ESPN»: «L’Inghilterra batte la Francia in una partita diventata immediatamente un classico dei Mondiali e conquista il terzo posto».

«The Athletic»: «L’appuntamento più curioso di questo Mondiale ha prodotto la partita più caotica e spettacolare dell’intero torneo».