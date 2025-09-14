Giornata nera per Yann Sommer contro la Juventus. IMAGO/ABACAPRESS

L'Inter ha perso il Derby d'Italia contro la Juventus, con i bianconeri che si sono imposti per 4-3. Gli svizzeri Manuel Akanji e Yann Sommer sono entrambi partiti titolari nella formazione nerazzurra. La giornata è stata negativa soprattutto per l'ex portiere della Nati, che si è beccato parecchie critiche dalla stampa italiana.

È stato uno spettacolo quello che Juventus e Inter hanno offerto all'Allianz Stadium di Torino. Alla fine, la squadra di casa ha prevalso per 4-3 grazie a un gol di Vasilije Adžić nel recupero.

Gli svizzeri in campo lato nerazzurro, Manuel Akanji e Yann Sommer, non sono stati del tutto esenti da colpe in occasione dei gol subiti. Sul'1-0 bianconero, Akanji si trova troppo lontano dall'autore del gol Lloyd Kelly. Sul 3-3, è lui che perde la marcatura di Khéphren Thuram, che pareggia la partita con un colpo di testa.

Oltre ad aver subito questi due gol con dei colpi di testa, Sommer è stato trafitto in altre due occasioni. Per quanto riguarda la rete che ha portato la Juve sul momentaneo 2-1, l'estremo difensore rossocrociato sembrava ben posizionato per parare il tiro dalla distanza di Kenan Yildiz, ma non ha saputo respingere a dovere la sfera.

E infine, nei minuti di recupero, ecco l'episodio che più lo ha esposto alle critiche: Sommer interviene sul tiro di Adžić da circa 25 metri, ma ancora una volta riesce solamente a deviare il pallone, che poi va ad insaccarsi siglando il definitivo 4-3.

Sommer perderà il posto da titolare?

La Gazzetta dello Sport è particolarmente dura nei confronti del portiere 36enne. «Sommer, non così: due errori decisivi e quattro gol subiti», titola il maggiore quotidiano sportivo italiano.

Il voto della Rosea alla sua prestazione parla chiaro, 4 su 10: «Il sospetto che possa diventare un problema non si ferma. È arrivato il momento di Martinez?».

Josep Martinez è stato ingaggiato dall'Inter lo scorso anno per circa 13.5 milioni di euro, ma per tutta la passata stagione è stata la riserva di Sommer, e le solide prestazioni dell'elvetico avevano reso marginale l'ipotesi di un cambio nelle gerarchie. Ora però, il vento pare cambiato. La Gazzetta sospetta che Sommer possa finire in panchina ben prima della scadenza del suo contratto, a fine stagione.

Manuel Akanji, dal canto suo, è stato risparmiato dalle critiche più aspre, dato che la colpa dello scarso lavoro difensivo si è spartita fra tutti gli interpreti della retroguardia nerazzurra. Il suo voto: 5.5 su 10. Non un risultato catastrofico, ma di certo non era questo che si immaginava per il suo debutto in Serie A.