La partita di esordio della Svizzera è terminata con un pareggio contro il modesto Qatar, «due punti persi», come ha ammesso il ct della nazionale rossocrociata Murat Yakin.

Come aveva profetizzato alla vigilia Silvan Widmer, il Qatar «dietro concede parecchio, ma davanti ha buone individualità».

E così è stata: una partita a senso unico, per certi versi, con Xhaka e compagni a far girare la palla e a provarci per ben 26 volte, ma il pallone alle spalle dell'ottimo estremo difensore qatariota è entrato una volta sola, sul calcio di rigore siglato da Breel Embolo - nelle fasi iniziali della sfida.

Nei minuti di recupero, invece, si è consumato il disastro: Boualem Khoukhi anticipa il nuovo entrato Miro Muheim, che pasticcia e concede la storica rete del Qatar.

La stampa nazionale e internazionale ha così analizzato l'inaspettata sconfitta della Svizzera contro il modesto Qatar.

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La stampa svizzera

«La Svizzera spreca, il Qatar la riacciuffa allo scadere. I rossocrociati dominano e vanno in vantaggio al 17’ ma non la chiudono.» (RSI)

«Svizzera beffata, il Qatar pareggia a pochi minuti dalla fine. Rossocrociati in vantaggio al 17' su rigore di Embolo, non concretizzano e vengono raggiunti sul finale.» (CdT)

«Che delusione! I calciatori del deserto sorprendono la Nazionale nel finale. Solo un pareggio all'esordio dei Mondiali. La Nazionale pareggia 1-1 contro il Qatar. E deve fare i conti con la realtà». (Blick.ch)

«Accidenti! La Nazionale svizzera deve accontentarsi di un pareggio contro il Qatar all'esordio ai Mondiali. La squadra di Murat Yakin viene punita al 94° minuto per la sua imprecisione sotto porta». (Watson.ch)

«Esordio mondiale fallito: la Svizzera domina il Qatar fino all'ultimo quarto d'ora. Poi iniziano a insinuarsi alcune disattenzioni. Dopo il gol su rigore di Breel Embolo, gli svizzeri abbassano la guardia e vengono prontamente puniti.» (NZZ).

«La Svizzera fallisce l'esordio e pareggia contro il Qatar. In vantaggio fino al 94° minuto grazie a un gol di Breel Embolo, la Nati ha subito il pareggio nei minuti di recupero. Una punizione meritata.» (Le Matin)

«La Svizzera punita all'esordio. Incapace di chiudere la partita dopo il rigore di Breel Embolo, sabato, a Santa Clara, il Qatar ha pareggiato all'ultimo respiro (1-1).» (La Nouvelliste)

La stampa estera

«La Svizzera segna su rigore e spreca di tutto: gli svizzeri in gol con Embolo dal dischetto, dominano ma non chiudono il match. Nel recupero arriva il pari di testa di Khoukhi e il primo punto ad un Mondiale. Nel girone B tutte a quota uno.» (La Gazzetta dello Sport, Italia)

«Qatar, primo storico punto in un Mondiale! Gli elvetici vengono beffati nel finale buttando letteralmente al vento una vittoria quasi certa: Khoukhi risponde così al vantaggio iniziale di Embolo.» (Tuttosport, Italia)

«I qatarioti di Julen Lopetegui hanno strappato il pareggio all'ultimo respiro contro la Svizzera sabato sera (1-1), nella seconda partita del Gruppo B.» (L'Èquipe, Francia)

«Delusione nella Baia: la Svizzera crolla nel finale, mentre Khoukhi regala al Qatar un pareggio storico. La stella del Qatar zittisce i tifosi svizzeri con un incredibile colpo di testa al 94° minuto.» (Marca, Spagna)

«La Svizzera è stata punita per una prestazione poco convincente, costretta al pareggio da un Qatar intraprendente; il punto conquistato rappresenta il primo in assoluto per i qatarioti in una fase finale dei Mondiali.» (Skysport, USA)

«Il Qatar ha segnato un drammatico gol del pareggio nei minuti di recupero, rimontando contro la Svizzera e conquistando il suo primo punto in assoluto in una fase finale dei Mondiali. È stato un finale straordinario per una partita a senso unico dominata dalla Svizzera, che sembrava destinata a chiudersi con il rigore trasformato da Breel Embolo nel primo tempo.» (BBC, Gran Bretagna)

«A quattro anni dall'aver ospitato il torneo e aver fatto il suo storico debutto in Coppa del Mondo in casa, il Qatar è tornato sulla scena mondiale con l'obiettivo di mostrare la versione più forte di sé stesso. Contro un'esperta Svizzera, l'Al Annabi ha dovuto resistere, mantenere la pazienza e lottare fino all'ultimo.» (Doha News, Qatar)