Se è celebrata la vittoria dell'Argentina, con un sospiro di sollievo da parte dei suoi fans, la Svizzera è definita «eroica» e paga il prezzo per il doppio giallo di Embolo.

La stampa svizzera

Espulsione per simulazione, cartellino giallo-rosso e lotta eroica. Alvarez spezza il cuore degli svizzeri ai supplementari

Il sogno della Nati è svanito. Contro l’Argentina, la squadra di Murat Yakin perde solo ai supplementari, in inferiorità numerica. (Blick)

Il sogno svanisce: la Svizzera viene eliminata dall’Argentina dopo un’espulsione controversa

Il percorso della Nazionale svizzera ai Mondiali si conclude ai quarti di finale. La squadra dell’allenatore Murat Yakin perde 1-3 contro l’Argentina dopo i tempi supplementari. (Watson)

Cuore rossocrociato, la Svizzera cede all'Argentina solo ai supplementari

La dabbenaggine di Embolo lascia i rossocrociati in 10 per oltre 50 minuti. La Svizzera, sconfitta 3-1, termina ai quarti il suo miglior Mondiale (La Regione)

Fine del sogno per un'eroica Svizzera, sconfitta dall'Argentina. La Nati avrà motivo di rimpiangere questa partita.

Ha pagato a caro prezzo l'espulsione di Breel Embolo per simulazione. L'Albiceleste si impone (3-1) ai tempi supplementari. (Le Matin)

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La stampa argentina

Se non è una vittoria sofferta, non conta: l’Argentina ha battuto la Svizzera per 3-1 e affronterà l’Inghilterra in semifinale

A Kansas City, la squadra di Scaloni e Messi era in vantaggio per 1 a 0 grazie al gol di Mac Allister, ma Ndoye ha pareggiato nel secondo tempo. Gli svizzeri hanno continuato a giocare in 10 dopo l’espulsione di Embolo. Nella seconda parte del secondo tempo sono arrivati i gol di Julián Álvarez e Lautaro Martínez. (Tiemporar)

In semifinale! Con un gol fantastico di Julián, l’Argentina ha battuto la Svizzera in una partita che ha offerto di tutto e ora affronterà l’Inghilterra

Era in vantaggio grazie a un gol di Mac Allister, ma gli europei hanno pareggiato e la partita è andata ai supplementari; una conclusione brillante di Julián Álvarez ha sbloccato il risultato e Lautaro ha chiuso il conto sul 3-1 (La Nacion)

Con due gol nei tempi supplementari, la Nazionale argentina ha battuto la Svizzera per 3-1 e affronterà l'Inghilterra in semifinale

Alexis Mac Allister ha aperto le marcature e, dopo il pareggio di Dan Ndoye nel secondo tempo, la partita si è decisa nei tempi supplementari con i gol di Julián Álvarez e Lautaro Martínez. L'Albiceleste tornerà in campo mercoledì ad Atlanta per conquistare un posto in finale. (TN)

La stampa internazionale

Svizzera in 10 punita da Alvarez e Lautaro ai supplementari. Argentina: semifinale con l'Inghilterra

A Kansas City subito gol di Mac Allister, poi una brutta Albiceleste incassa l'1-1 di Ndoye. Sciocchezza di Embolo: simulazione e doppio giallo, ma la resa arriva solo all'extratime. Mercoledì ad Atlanta sarà una sfida infuocata (La Gazzetta dello Sport)

L'Argentina deve faticare contro la Svizzera, ma raggiunge le semifinali

Sebbene la Svizzera giocasse in inferiorità numerica, l'Argentina guidata da Lionel Messi ha faticato non poco

Nei tempi supplementari, però, un gol da sogno e un contropiede hanno permesso alla squadra di passare il turno. Le notizie sui Mondiali (Der Spiegel).

I campioni si sentono invincibili. Un gol fantastico di Julián nei tempi supplementari porta l'Argentina in semifinale contro una Svizzera in 10

Gli svizzeri hanno giocato in inferiorità numerica dal 72' a causa di un doppio cartellino giallo assegnato dal VAR (Marca)

Argentina 3 Svizzera 1: Messi e compagni si qualificano per la semifinale dei Mondiali contro l’Inghilterra grazie ai gol di Alvarez e Martinez nei tempi supplementari

L’Argentina, ridotta a dodici uomini, ha battuto la Svizzera, rimasta in dieci, consentendo a Lionel Messi di proseguire la sua avventura ai Mondiali e assicurandosi lo scontro con l’Inghilterra.

Almeno questo è ciò che diranno i sostenitori delle teorie del complotto dopo che all’attaccante svizzero Breel Embolo è stato mostrato il secondo cartellino giallo per simulazione, a seguito dell’intervento del VAR. (The Sun)