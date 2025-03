Quant'è buono il Botta Burger? 07.03.2025

Un calciatore con il suo hamburger da stadio? Probabilmente c'è solo a Lugano. I tifosi amano il loro «No.10» Mattia Bottani e il suo Botta Burger. blue Sport lo ha provato, l'asso bianconero invece ha dovuto rinunciarvi a malincuore.

Hai fretta? blue News riassume per te Un calciatore con un hamburger da stadio col suo nome? Probabilmente non si trova in nessun altro posto se non a Cornaredo.

A Lugano hanno preso talmente a cuore il loro «Figlio della città» Mattia Bottani da creare il «Botta burger». Il numero dieci ne è entusiasta: «È un onore per me», dice.

Anche se ha avuto voce in capitolo sugli ingredienti, non gli è stato permesso di gustarlo come si deve: «Purtroppo abbiamo un nutrizionista severo che non ci permette di mangiare tutto quello che vogliamo», dice con un sorriso.

blue Sport l'ha provato per lui. Scoprite che nota s'è aggiudicato. Mostra di più

L'hamburger allo Stadio Cornaredo è semplice: pane, carne di manzo, lattuga, pomodori e salsa. Senza cipolle e senza fronzoli.

Il suo nome? Botta burger. Il suo omonimo? Mattia Bottani, la grande figura identificativa del club: cresciuto a 500 metri da Cornaredo, da ragazzo ha allacciato le scarpe ai bianconeri.

Oggi Bottani ha 33 anni ed è padre di tre figli, ma per i luganesi è rimasto il loro ragazzo. «Figlio della città» è il modo in cui lo chiamano.

Bottani: «È un onore per me»

Qui lo amano. Tanto che allo stadio hanno persino creato un hamburger per il loro numero dieci. La prelibatezza costa 10 franchi. Per i tifosi è un peccato che il loro idolo non indossi il numero 4. E per fortuna non il numero 14.

Un calciatore professionista con il suo hamburger da stadio? Probabilmente non esiste da nessuna altra parte. Il vivace attaccante ne è felicissimo: «Mi fa sicuramente piacere che l'FC Lugano me lo abbia proposto dopo tanti anni. Questa opportunità speciale qui allo stadio di Cornaredo è un onore».

L'icona del club ammette di non aver avuto voce in capitolo sugli ingredienti. «Mettiamola così: mi hanno dato un suggerimento su cosa volevano aggiungere e io ho potuto testarlo e dare il mio ok».

Che nota dà blue Sport al Botta burger?

Naturalmente blue Sport non ha potuto non provare questa creazione culinaria. La carne è di buona qualità, gli ingredienti freschi. La salsa potrebbe essere un po' più saporita e avrebbe bisogno di un po' più di pepe. Ma è una questione di gusti.

Conclusione: il Botta Burger è decisamente buono. Nota: un 8 su 10.

«Purtroppo il nostro nutrizionista è severo»

Bottani rimane un 10 su 10 per i tifosi bianconeri, sicuramente fino all'estate del 2026.

Il club ha appena prolungato il contratto con il suo «Figlio della città». Allora resta da chiedersi: quanti Botta Burger si è mangiato?

Il beniamino locale sorride e dice: «Purtroppo abbiamo un dietologo severo che non ci fa mangiare tutto quello che vogliamo».

Fortunatamente per la maggior parte dei tifosi, la dieta è un po' meno severa.