Ha già fatto male agli svizzeri in passato: Akram Afif porta quasi da solo le speranze del Qatar ai Mondiali.

Verso il debutto mondiale La stella del Qatar Akram Afif ha già messo in imbarazzo la Svizzera: «Voglio ancora di più»

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Afif parte dalla sinistra, si lancia da solo verso Yvon Mvogo, lo supera con un dribbling e segna.

In quella serata di novembre di otto anni fa, dal punto di vista svizzero, è il finale amaro di una partita combattuta. Dall'altra parte, grazie ad Afif, il Qatar festeggia una bella vittoria di prestigio.

A quel tempo Afif è sotto contratto con il Villarreal ed è quindi il primo calciatore qatariota in assoluto ad aver fatto il salto in un club della massima serie spagnola.

Il suo debutto in La Liga lo fa però con lo Sporting Gijon, al quale viene ceduto in prestito poco dopo il suo trasferimento. Nella stagione successiva gioca in prestito per il club belga dell'Eupen.

Il suo sogno di giocare per il Villarreal non si è mai realizzato.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Gol e assist a non finire

Afif torna invece in patria e diventa una star acclamata all'Al-Sadd, con ormai cinque titoli di campione all'attivo.

Secondo il portale «Transfermarkt», il 29enne ha all’attivo 257 presenze con il club della capitale Doha, duranate le quali ha segnato 162 gol e ha fornito 126 assist.

Grazie alle sue brillanti prestazioni anche in nazionale, che ha portato il Qatar alla vittoria dei Campionati asiatici nel 2019 e nel 2024, è stato premiato per ben due volte come miglior calciatore asiatico.

Anche lo scorso ottobre, quando il Qatar aveva bisogno di una vittoria contro gli Emirati Arabi Uniti per qualificarsi ai Mondiali, Afif ha assunto un ruolo di primo piano.

Nella vittoria per 2-1, ha fornito entrambi i cross decisivi. Non c'è da stupirsi che in Qatar goda ormai da tempo dello status di eroe nazionale.

L'allenatore della nazionale Julen Lopetegui basa infatti il gioco della sua squadra in gran parte su di lui.

Quattro anni fa, schiacciato dalla pressione

«Ho già ottenuto molto, ma voglio ancora di più», afferma l'ala in un'intervista alla FIFA. Tra questi obiettivi c'è anche il primo punto conquistato in una Coppa del Mondo.

Quattro anni fa, quando il Qatar ha ospitato il torneo in casa, Afif, come l'intera squadra, ha ceduto alla pressione dell'opinione pubblica. Questa volta, dopo le faticose qualificazioni, non ci si aspetta quasi nulla dalla squadra.

Afif non ha ancora segnato o fornito assist in una Coppa del Mondo.

Sabato affronterà la Svizzera, che è stata avvertita delle qualità di questo attaccante agile e abile nel dribbling.

I pronostici dei fan del Qatar

00:40 I fan del Qatar conoscono giocatori svizzeri? «Zuric», «Sommer» e «Gomez﻿» Per i fan del Qatar non ci sono dubbi, la partita di sabato la vince la loro nazionale. La Svizzera sarà sconfitta in ogni caso.