Il cugino del giocatore dell'FCZ Valon Berisha è morto in un grave incidente in Austria. FF Laakirchen

Valon Berisha ha vissuto una terribile tragedia. Suo cugino è morto in un grave incidente su un'autostrada austriaca. Il centrocampista dello Zurigo era su una vettura davanti ed è diventato testimone oculare.

Redazione blue Sport Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il cugino del calciatore dello Zurigo Valon Berisha è morto in un incidente sull'autostrada occidentale in Alta Austria.

Il centrocampista viaggiava nel veicolo davanti, ha visto l'incidente nello specchietto retrovisore e ha prestato i primi soccorsi.

L'FCZ esprime le proprie condoglianze alla famiglia e assicura al giocatore il proprio sostegno. Mostra di più

Un 38enne svizzero di Rothrist, nel Canton Argovia, è morto domenica mattina in un grave incidente stradale in Alta Austria.

L'uomo viaggiava a bordo di un furgone sulla Westautobahn intorno alle 08:10 quando è uscito di strada all'altezza della stazione di servizio di Lindach, vicino a Laakirchen, e si è schiantato frontalmente contro una barriera antirumore in legno.

La notizia è stata riportata, tra gli altri, dal quotidiano «Krone».

Suo cugino e centrocampista dello Zurigo Valon Berisha stava guidando proprio davanti al veicolo coinvolto nell'incidente.

Il 33enne ha visto il dramma nello specchietto retrovisore, si è fermato subito ed è corso sul luogo. Insieme ad altre persone, ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato i servizi di emergenza.

Secondo il quotidiano «Krone», un agente di polizia ha spiegato: «Il conducente era intrappolato nel veicolo. Dopo aver consultato il medico d'urgenza, lo abbiamo liberato, cosa non facile a causa della forte deformazione del veicolo».

Nonostante circa 30 minuti di rianimazione, non è stato possibile salvare la vita del 38enne. È stato dichiarato morto sul posto.

Le cause esatte dell'incidente sono oggetto di indagine.

L'FC Zurigo profondamente rattristato

Berisha non è stato coinvolto nello scontro, ma ha assistito in prima persona all'accaduto.

Secondo il giornale, il calciatore ha visto l'incidente nello specchietto retrovisore. Il 33enne stato poi assistito dalla squadra di intervento della Croce Rossa.

Il club tigurino ha commentato l'incidente in un comunicato di lunedì.

«L'FC Zurigo è profondamente scioccato dal tragico incidente in Austria in cui ha perso la vita un parente stretto del nostro giocatore Valon Berisha. Valon Berisha non è stato coinvolto in prima persona nell'incidente, ma ha dovuto assistere all'evento come testimone oculare».

Il testo prosegue affermando che il club è al fianco del suo giocatore «in questo momento difficile e lo sostiene in ogni modo».

La società non ha fornito ulteriori dettagli.

Berisha è passato dal LASK allo Zurigo in inverno. Sabato sera ha fatto la sua prima apparizione nell'undici titolare del suo nuovo club in occasione della vittoria per 2-1 nel derby di Zurigo contro il Grasshopper.