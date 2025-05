La storia vuole l'Inter perdente in finale. A Monaco è già successo quattro volte che...

Il 31maggio, a Monaco per la quinta volta, si giocherà la finale di Champions League. KEYSTONE

Inter e PSG si affronteranno a Monaco di Baviera per il trofeo più ambito del calcio: la coppa dalle grandi orecchie, la Champions League. La storia racconta che a Monaco l'Inter non dovrebbe vincere, ecco perché.

Igor Sertori bfi

Nonostante per molti - Alain Shearer e l'UEFA tra gli altri - la gara di martedì sera tra Inter e Barcellona sia stata la più bella partita di sempre di Champions League, la finale sarà un'altra cosa. Difficile immaginare lo stesso spettacolo, numero di reti, pathos, tifo...

Di certo oggi sappiamo che il 31 maggio, all'Allianz Arena di Monaco, scenderanno in campo Inter e PSG.

Sarà la quinta volta che la città tedesca ospiterà la finale del torneo per club più prestigioso del mondo... c'è una curiosa statistica che fa ben sperare i tifosi parigini e allo stesso tempo, mette in apprensione quelli della Beneamata di Milano: nelle precedenti quattro edizioni, la squadra vincente non aveva mai vinto il torneo.

L'Inter ha già conquistato la Coppa Campioni - prima che venisse rinominata - nel 1964 e 1965, la Champions League nel 2010.

Il PSG non ha mai vinto il trofeo dalle grandi orecchie.

Nottingham Forest, quasi come Robin Hood

Il primo club a iniziare questa tendenza a Monaco di Baviera, nel 1979, è stato il Nottingham Forest, club che sta attualmente spingendo per tornare tra le grandi del calcio europeo.

Da sinistra: John Robertson, Ian Bowyer e Kenny Burns autentiche leggende del Nottingham Forest che conquistò la Coppa dei Campioni nel 1979. KEYSTONE

Il loro caso è piuttosto unico, in quanto la stagione precedente erano stati promossi nella First Division inglese. Dopo aver vinto il titolo nazionale che garantiva loro l'accesso alla Coppa dei Campioni, i Trick Trees avevano finito per sollevare il trofeo dopo aver sconfitto il Malmoe in finale, grazie a un gol di Trevor Francis.

Olympique de Marseille, l'orgoglio francese

Se il trionfo del Nottingham Forest era già di per sé eclatante, quello che l'Olympique de Marseille ottenne nel 1993 fu altrettanto notevole.

Quell'anno, la Coppa dei Campioni subì il più grande cambiamento di formato fino ad allora, oltre a essere rinominata Champions League. In finale i francesi affrontarono il leggendario Milan di Fabio Capello, con Van Basten, Gullit, Rjikaard, Papin, Baresi, Maldini, Boban, Costacurta, Donadoni...

Ma furono proprio gli underdogs a conquistare il titolo grazie a un gol di Basile Boli.

I campioni di Francia dell'Olympique de Marseille batterono il Milan stellare di Capello per 1 a 0 in finale a Monaco il 26 maggio 1993. Imago

Da allora, l'Olympique de Marseille è rimasto orgogliosamente l'unico club francese ad aver vinto la Champions League, un record che il PSG cercherà di eguagliare quest'anno.

Il Borussia stende i magnifici Zidane e Del Piero

Con il suo blasone la città baverese ospitò un'altra finale pochi anni dopo, al termine dell'edizione 1996-1997. Questa volta, un sorprendente Borussia Dortmund guidato da Matthias Sammer raggiunse la sua prima finale nella storia del torneo e batté in modo convincente (3-1) quella che è considerata la migliore Juventus di sempre, in cui militavano tra gli altri Alessandro Del Piero e Zinedine Zidane.

Il Borussia Dortmund, dove militava anche lo svizzero Chapuisat vinse a sorpresa il titolo europeo contro la Juventus di Zidane, Del Piero, Ferrara, Deschamps e Vieri. AP

Il Chelsea e Drogba gelano i tifosi bavaresi

Se tutte queste storie delle passate finali di Monaco valevano la pena di essere raccontate... pure quello che è successo nella finale di Champions League 2011-2012 sfida la logica.

Il Bayern Monaco ha giocato la finale nel proprio stadio contro il Chelsea, guidato dal manager ad interim Roberto Di Matteo dopo il licenziamento di André Villas-Boas.

Contro ogni previsione, i Blues avevano raggiunto la finale dopo aver sconfitto il Barcellona, campione in carica, in semifinale.

E grazie a un gol di Drogba nei tempi supplementari, hanno costretto i padroni di casa, nonché favoriti, ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore, conquistando il loro primo titolo di Champions League.

L'attaccante del Chelsea Didier Drogba gelò l'Allianz Arena, il suo Chelsea vinse la Champions League a Monaco contro i padroni di casa. IMAGO/ABACAPRESS

Il 31 maggio riuscirà l'Inter a sfatare questo destino, oppure anche i nerazzurri finiranno vittime della storia delle finali di Monaco? A presto.