Vincitore di Bundesliga e Coppa lo scorso anno, il Leverkusen ha iniziato come meglio non avrebbe potuto la nuova stagione, prendendosi per la prima volta la Supercoppa grazie alla vittoria per 6-5 ai rigori contro lo Stoccarda.

Guidata sapientemente da Xhaka in regia, la squadra allenata da Xabi Alonso è riuscita nell’impresa nonostante l’inferiorità numerica per un rosso sventolato a Terrier al 37’, quando il risultato era di 1-1. Oltre ai tiri dal dischetto, decisivo è stato il gol del 2-2 siglato da Schick all’88’, giunto dopo il vantaggio ospite di Undav (63’).

