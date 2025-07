La Svizzera ai quarti tra dolori, musica e orgoglio: «Abbiamo corso fino allo sfinimento»

Giocatrici della Svizzera festeggiano la qualificazione ai quarti. Keystone

La Nazionale svizzera festeggia dopo il pareggio in extremis per 1-1 contro la Finlandia e la qualificazione ai quarti di finale del Campionato europeo. Ecco cosa hanno detto le stelle della Nazionale dopo il fischio finale.

Luca Betschart Luca Betschart

Riola Xhemaili

«Penso di essermi riscattata anch'io: ho creduto fino all'ultimo minuto che ce l'avremmo fatta e sono al settimo cielo per aver segnato quel gol. È come un sogno che si avvera, dopo i mesi difficili che ho vissuto. Quando sono entrata, Alisha e Alayah mi hanno detto che avrei fatto la differenza. In qualche modo ha funzionato».

«Spero che domani sia libero. Vediamo chi apre una birra, non io perché non bevo, ma le altre sicuramente sì».

Lia Wälti

«Non abbiamo iniziato male, poi la Finlandia è diventata più forte. Il rigore avremmo potuto evitarlo. Alla fine ciò che conta è la qualificazione. Se si riesce a ottenere un punto così, non c'è niente di meglio. Chiunque ci abbia seguito negli ultimi anni sa che abbiamo vissuto alti e bassi e che abbiamo avuto un'evoluzione incredibile. Il fatto di aver raggiunto un risultato storico con questi tifosi, nel torneo casalingo, è incredibilmente bello. Abbiamo sicuramente giocato il nostro miglior calcio contro la Norvegia. Contro l'Islanda e la Finlandia siamo stati molto competitivi».

Ana-Maria Crnogorcevic

«Dopo il rigore ho pensato: "Cavolo, ora dobbiamo premere di nuovo sull'acceleratore". Per me la Finlandia era la squadra migliore del gruppo. Sono felicissima che alla fine sia andata bene. È meraviglioso! È la prima volta che raggiungiamo i quarti di finale, quindi possiamo esserne molto orgogliose. Spero che avremo un giorno di riposo, lo dico in TV per mettere un po' di pressione all'allenatrice (ride)».

Livia Peng

«È stato un finale molto nervoso. Ci ho sempre creduto fino in fondo e sono felicissima che sia andata bene. Sono molto orgogliosa della squadra. Dopo il rigore, ho guardato l'orologio e ho pensato di fermarlo. Alla fine, è stato un lavoro di squadra estremo. Abbiamo corso fino a quando l'arbitra non ha fischiato la fine. Non c'è nessuno che non soffra. Ora ci stiamo divertendo, ascoltando un po' di musica. Poi ci concentreremo sulla prossima partita».

Pia Sundhage

«Sono esausta, ma molto felice e orgogliosa. Voglio ricordare questo momento. Abbiamo avuto alti e bassi durante la partita. C'era molta energia dalla panchina. La reazione nello stadio dopo l'1-1 è stata fantastica».