Svizzera freshfocus

La Svizzera ha iniziato la breve tournée dedicata alle Nazionali con una vittoria sul Canada.

SwissTXT Swisstxt

A Lucerna, nella prima delle due amichevoli in vista delle qualificazioni per i Mondiali del 2027, le elvetiche si sono imposte di misura per 1-0.

A decidere la sfida è stata la rete di Alayah Pilgrim al 12esimo, dopo che Riola Xhemaili qualche istante prima si è vista respingere la sua conclusione.

Nonostante un secondo tempo meno brillante, Lia Wälti e compagne hanno fatto il pieno di fiducia e proveranno a dare continuità a questo successo - il primo contro il Canada - martedì in Scozia.