La Svizzera ha ottenuto una vittoria nella prima amichevole su suolo americano.

A Salt Lake City i rossocrociati hanno superato il Messico per 4-2. Nei primi 45' la squadra di Yakin si è fatta vedere più volte in avanti: oltre al gol di Embolo, che al 20' ha saltato il portiere prima di depositare in rete, gli elvetici hanno centrato la traversa con Sierro.

Nella ripresa Santi Gimenez ha pareggiato subito, prima che Amdouni (in clamoroso fuorigioco) e Ndoye indirizzassero una sfida riaperta al 75' da Sepulveda. A chiuderla definitivamente ci ha infine pensato Rieder.