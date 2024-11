Nonostante due reti segnate ai campioni d'Europa, la Nati non passa a Tenerife. KEYSTONE

La Svizzera ha chiuso il suo cammino in Nations League con la quarta sconfitta. La squadra di Murat Yakin, già retrocessa prima dell'ultima partita, ha perso a Tenerife contro i campioni d'Europa della Spagna per 2:3.

In una partita che non contava nulla ai fini della classifica, la Spagna si è imposta per 3-2, lasciando i già retrocessi rossocrociati a quota 2 punti.

A Santa Cruz di Tenerife, Yakin ha dato spazio a diverse seconde linee, ricevendo sostanzialmente buone risposte.

Con la difesa affidata a un solidissimo Coemert e gli innesti dei vari Muheim, Sohm e Kutesa, la Svizzera è stata costretta a rincorrere una prima volta al 32' dopo il gol di Pino sugli sviluppi di un rigore parato da Mvogo a Pedri

Gli elvetici sono stati bravi nell'agguantare per due volte il pari, prima con Monteiro appena entrato in campo ad inizio del secondo tempo e poi con Zeqiri, su calcio di rigore.

Xhaka e compagni hanno dimostrato di potersela anche contro i fortissimi iberici, anche con una formazione inedita e sperimentale.

I rossocrociati non hanno poi più avuto tempo di recuperare dopo il rigore trasformato da Zaragoza al 93°.

Anche perchè i padroni di casa volevano regalare la vittoria alla folla impazzita, che aveva aspettato 28 anni prima di rivedere la Nazionale sull'isola.

È stato un finale spettacolare dopo una partita divertente, soprattutto nel secondo tempo.

Per la Nati la serie di 7 incontri senza vittorie è la peggiore dal 2020.

Le voci dei protagonisti

Ricardo Rodriguez: «È un peccato. Abbiamo giocato una buona partita. Abbiamo pareggiato, poi abbiamo fatto un fallo stupido. Meritavamo di più. Siamo stati penalizzati, ma questo è il calcio. Andiamo avanti. Ora dobbiamo dare tutto per arrivare alla Coppa del Mondo

Yvon Mvogo: «Una partita molto difficile per noi. Gli spagnoli ottengono due rigori e alla fine il secondo decide la partita. Non importa quante parate fai come portiere, sei impotente. I gol subiti mi hanno dato fastidio, oggi volevo giocare a zero».

Joel Monteiro: «Ho sentimenti contrastanti. Il gol mi aiuta nel mio cammino, ma la seconda rete subita è colpa mia. Alla fine è stata una sconfitta».

