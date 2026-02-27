La Svizzera spreca l'impossibile al Levi’s Stadium e si fa bloccare sull'1-1 dal Qatar all'esordio mondiale. Un'inzuccata di Khoukhi in pieno recupero punisce i rossocrociati e rievoca i fantasmi del match contro l'Australia, complicando subito il cammino di Yakin.

Un'inzuccata di Khoukhi in pieno recupero trasforma il debutto mondiale della Svizzera in un incubo.

Al Levi’s Stadium finisce 1-1: un verdetto bugiardo per la mole di gioco espressa, ma che punisce la cronica mancanza di cinismo della selezione di Yakin, proprio come già accaduto contro l'Australia.

Il cammino nel Gruppo B si complica subito, mentre il Qatar festeggia un punto insperato.

Il film della gara

Eppure l'incontro si era sbloccato già al 14esimo: fallo del portiere Abunada su Freuler e rigore solare trasformato con freddezza da Embolo. Da quel momento, i bi-campioni d'Asia si sono arroccati nella propria trequarti, affidandosi a rari contropiedi.

I rossocrociati hanno gestito il possesso, ma la spinta si è scontrata contro il muro difensivo e un caldo soffocante che ha abbassato i ritmi. Nella ripresa, le fiammate di Xhaka, Vargas ed Embolo non hanno trovato il raddoppio, lasciando il punteggio in bilico fino al beffardo epilogo.

Scelte tattiche e brividi d'avvio

In partenza, Yakin aveva sorpreso tutti con un 4-3-3 sperimentale: Zakaria terzino destro e Aebischer in mediana con Freuler e Xhaka.

Una notte storica per il capitano e per Rodriguez, saliti a 13 presenze complessive nelle fasi finali della Coppa del Mondo (nuovo primato solitario davanti a Shaqiri), con Manzambi rimasto in panchina.

Che non fosse una passeggiata si era capito dopo pochi secondi: un liscio clamoroso di Akanji aveva liberato Edmilson, ipnotizzato da Kobel. Una scossa per la Svizzera, subito pericolosa con Ndoye (parata di Abunada e poi tiro alto) prima del penalty.

Nel finale di tempo, un altro brivido firmato Edmilson (salvato da Kobel) e una tripla chance ravvicinata per Ndoye, Vargas e Aebischer, tutte disinnescate dall'estremo difensore qatariota.