Granit Xhaka e Murat Yakin in conferenza stampa. KEYSTONE

La Svizzera è pronta ad affrontare le sfide contro Germania e Norvegia in questa finestra per le Nazionali.

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Due partite che però, sentendo Xhaka e Yakin, non sono solo delle amichevoli.

«Quando si gioca per il proprio Paese non esistono test, tutto quello che faremo in questi 180' servirà a darci fiducia per il Mondiale», ha commentato il capitano in conferenza stampa.

Il coach avrà invece l'opportunità di vedere all'opera quasi tutta la rosa a disposizione: «Inizieremo con chi si è meritato il posto durante le qualificazioni, ma tutti avranno l'occasione di mettersi in mostra».