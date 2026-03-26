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In vista dei Mondiali La Svizzera è pronta per la Germania, Xhaka: «Non esistono test»

Swisstxt

26.3.2026 - 16:59

Granit Xhaka e Murat Yakin in conferenza stampa. 
Granit Xhaka e Murat Yakin in conferenza stampa. 
KEYSTONE

La Svizzera è pronta ad affrontare le sfide contro Germania e Norvegia in questa finestra per le Nazionali.

SwissTXT

26.03.2026, 16:59

26.03.2026, 17:11

Due partite che però, sentendo Xhaka e Yakin, non sono solo delle amichevoli.

«Quando si gioca per il proprio Paese non esistono test, tutto quello che faremo in questi 180' servirà a darci fiducia per il Mondiale», ha commentato il capitano in conferenza stampa.

Il coach avrà invece l'opportunità di vedere all'opera quasi tutta la rosa a disposizione: «Inizieremo con chi si è meritato il posto durante le qualificazioni, ma tutti avranno l'occasione di mettersi in mostra».

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