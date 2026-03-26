La Svizzera è pronta ad affrontare le sfide contro Germania e Norvegia in questa finestra per le Nazionali.
Due partite che però, sentendo Xhaka e Yakin, non sono solo delle amichevoli.
«Quando si gioca per il proprio Paese non esistono test, tutto quello che faremo in questi 180' servirà a darci fiducia per il Mondiale», ha commentato il capitano in conferenza stampa.
Il coach avrà invece l'opportunità di vedere all'opera quasi tutta la rosa a disposizione: «Inizieremo con chi si è meritato il posto durante le qualificazioni, ma tutti avranno l'occasione di mettersi in mostra».