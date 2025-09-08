Svizzera KEY

Altra grandissima prova della Svizzera, che ha replicato la prestazione offerta contro il Kosovo pure con la Slovenia, sconfitta con un 3-0 più netto rispetto a quello che dice il risultato.

SwissTXT Swisstxt

Una Nazionale completamente trasfigurata rispetto a quella che soli dieci mesi fa veniva retrocessa in Nations League: anche lunedì sera infatti gli elvetici hanno dominato l'avversario soprattutto grazie a un altro primo tempo formidabile, che ha indirizzato la contesa verso i rossocrociati.

Affidatosi agli stessi 11 che hanno iniziato la sfida col Kosovo, Yakin ha visto i suoi proporre il medesimo copione in un primo tempo giocato a ritmi elevatissimi.

Secondo logica sono arrivati anche i gol, i primi due in fotocopia con i colpi di testa da calcio d'angolo di Elvedi e ancora di Embolo (alla quinta partita consecutiva a segno, come Frei nel 2005), il terzo invece di Ndoye dopo un'azione corale da manuale.

Forti delle tre reti di vantaggio gli elvetici hanno rallentato leggermente la manovra non disdegnando in ogni caso alcune sortite offensive, guidati da un Embolo nuovamente in serata di grazia.

La Slovenia dal canto suo raramente si è fatta vedere dalle parti di Kobel, inoperoso per gran parte del match ma costretto a superarsi per mantenere il terzo clean sheet consecutivo sull’unico lampo di Sesko.

Gli uomini di Yakin guidano ora il Gruppo B con tre punti sul Kosovo e cinque su Svezia e Slovenia. Il tutto giocando un calcio godibile, fatto di movimenti, corse, aggressività e tanta qualità.